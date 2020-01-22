Россия активно перебрасывает на Донбасс тяжелое вооружение и наемников, – разведка
Россия продолжает поставлять боевикам на оккупированный Донбасс боеприпасы, вооружение, военную технику и своих наемников. Для "транзита" страна-агрессор использует неподконтрольные Украине участки границы.
Представитель Минобороны Максим Праута сообщил, что Россия перебрасывает оружие и наемников через пункты пропуска "Успенка", "Должанский" и "Дьяково".
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Оккупанты больше всего увеличивают запасы артиллерийских снарядов, минометных мин, боеприпасов для реактивных систем залпового огня и гранатометов.
Кроме запасов вооружения, Кремль усиливает численность боевиков своими наемниками, которые были отобраны и прошли подготовку на территории РФ.
Преимущественно это лица с боевым опытом или опытом прохождения службы по военно-учетным специальностям снайперов, разведчиков и артиллеристов,
– добавили в Минобороны.
Также Праута сообщил, что утром 22 января пророссийские боевики 15 минут обстреливали из ручных противотанковых гранатометов позиции ВСУ вблизи Павлополя.
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