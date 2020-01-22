17:03
22 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Лукашенко дух Моисея. Подарок для Кима
      Вєсті Кремля
      22:12, 21 января
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, 21 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Россия активно перебрасывает на Донбасс тяжелое вооружение и наемников, – разведка

      161 Читати новину українською
      Украинская разведка зафиксировала поставку Россией оружия на Донбасс / Штаб ООС

      Россия продолжает поставлять боевикам на оккупированный Донбасс боеприпасы, вооружение, военную технику и своих наемников. Для "транзита" страна-агрессор использует неподконтрольные Украине участки границы.

      Представитель Минобороны Максим Праута сообщил, что Россия перебрасывает оружие и наемников через пункты пропуска "Успенка", "Должанский" и "Дьяково".

      Интересно: Какие причины обострения на Донбассе: версия эксперта

      Оккупанты больше всего увеличивают запасы артиллерийских снарядов, минометных мин, боеприпасов для реактивных систем залпового огня и гранатометов.

      Кроме запасов вооружения, Кремль усиливает численность боевиков своими наемниками, которые были отобраны и прошли подготовку на территории РФ.

      Преимущественно это лица с боевым опытом или опытом прохождения службы по военно-учетным специальностям снайперов, разведчиков и артиллеристов,
      – добавили в Минобороны.

      Также Праута сообщил, что утром 22 января пророссийские боевики 15 минут обстреливали из ручных противотанковых гранатометов позиции ВСУ вблизи Павлополя.

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники
      сегодня
      106295
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Міністерство оборони України Оружие Пророссийские боевики Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:41 Налог на недвижимость 2020: когда и сколько надо заплатить
      23189
      сегодня , 16:21 Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      29762
      21 января , 15:37 Украинская красавица дала мастер-класс игры в покерном хедз-апе
      591
      сегодня , 15:57 Канал для Донбасса: мы по-разному видим процесс его реализации
      Олена Трибушна 412
      сегодня , 15:30 Кто может быть после Путина
      Павло Казарін 284
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук