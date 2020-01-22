Какие причины обострения на Донбассе: версия эксперта

К военному обострению на Донбассе привел комплекс причин. Украина начала озвучивать свое видение развития ситуации на Донбассе, чем вызвала недовольство России.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Во-первых, отмечает эксперт, это реакция России на предложение Украины о дополнительных условиях для проведения выборов в ОРДЛО. Киев настаивает: сначала восстановление контроля над границей, а потом выборы в ОРДЛО. В России категорически против такого сценария. Во-вторых, интенсивность обстрелов увеличилась сразу после заявлений Кремля, в частности Лаврова, что Украина якобы не выполняет политическую часть минских соглашений.

Эскалация военного напряжения – постоянная практика России – носит показательный характер. Кремль демонстрирует, что оккупационные администрации могут в любой момент идти на эскалацию военного напряжения. Причем, используя запрещенное минскими договоренностями оружие,

– подчеркивает Дмитрий Снегирев.

В-третьих, отмечает специалист, согласование новых пунктов разведения войск. В Минске на встрече Трехсторонней контактной группы прозвучало предложение о дополнительных местах разведения войск. Оккупационная администрация "ЛНР", по словам Снегирева, проталкивает неприемлемые для Украины пункты Счастье и Веселогоровка.

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"Украина настаивает на открытии КПВВ в районе Золотого. А Россия на танкоопасных для нас направлениях. Поэтому показательное военное обострение идет именно на Луганском направлении – возле пунктов Орехово, Новотошковское. И у Золотого-4 – пилотного района для разведения войск. Там боевики снова проводят минирование. Речь идет больше, чем о 500 минах. Это нарушение условий разведения", – отмечает Снегирев.

Эксперт подчеркивает: Киеву надо продвигать свою дорожную карту, что наши представители и продемонстрировали на переговорах в Минске.

Мы должны четко осознавать, что война завершится тогда, когда будут выполнены условия Украины. Иначе конфликт примет затяжной характер. Ответ ВСУ на обстрелы боевиков должен быть жестким и адекватным. Надо играть на опережение,

– убежден эксперт.

Что происходит на фронте? В течение нескольких дней вооруженные пророссийские формирования Российской Федерации неоднократно нарушали режим прекращения огня. В результате чего погибли украинские военные и есть раненые. В частности, 20 января один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностям 120-миллиметровых минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что будет реакция на такие обстрелы украинской стороны – Киев будет пытаться срочно связаться с партнерами нормандского формата.

Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыв грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;

Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;

Игорь Химичук – 29-летний военный погиб 16 января от пули снайпера, служил в 72-й ОМБр Черных Запорожцев;

Валерий Закусило – 32-летний воин погиб 18 января от вражеской пули, служил в 72-й ОМБр Черных Запорожцев;

Александр Слободанюк – 48-летний младший сержант 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала