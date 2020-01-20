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      В МИД объяснили, как будет действовать Украина из-за обострения на Донбассе

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      Украина будет связываться со сторонами нормандского формата из-за увеличения обстрелов на Донбассе / Getty images

      Украина будет пытаться связаться с партнерами по "нормандскому формату" по причине обострения ситуации на Донбассе. Из-за обстрелов в течение последних дней среди украинских военных есть жертвы и много раненых.

      В МИД обеспокоены нынешней ситуацией на Донбассе, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время пресс-конференции.

      Знайте больше: Пристайко прокомментировал ситуацию с участками для разведения

      "Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ — что это значит вообще. Означает ли это полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов", – сказал министр.

      Обострение на Донбассе: последние дни

      В течение первых 17 дней 2020 года на Донбассе погибли по меньшей мере 12 военных.

      Две потери были небоевыми. Всего в течение 2019 – 2020 годов из-за постоянных атак со стороны боевиков на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, а 519 получили тяжелые ранения. На территории Луганской области погиб 31 военнослужащий и 197 получили тяжелые ранения.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко МИД Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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