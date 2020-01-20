В МИД объяснили, как будет действовать Украина из-за обострения на Донбассе

Украина будет пытаться связаться с партнерами по "нормандскому формату" по причине обострения ситуации на Донбассе. Из-за обстрелов в течение последних дней среди украинских военных есть жертвы и много раненых.

В МИД обеспокоены нынешней ситуацией на Донбассе, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время пресс-конференции.

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"Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ — что это значит вообще. Означает ли это полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов", – сказал министр.

Обострение на Донбассе: последние дни

В течение суток 19 января пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе – из запрещенного вооружения, погиб один украинский военнослужащий .

. В течение суток 18 января враг 6 раз обстреляли позиции ООС. В результате вражеских обстрелов один погибший, 10 раненых.

В течение первых 17 дней 2020 года на Донбассе погибли по меньшей мере 12 военных.

Две потери были небоевыми. Всего в течение 2019 – 2020 годов из-за постоянных атак со стороны боевиков на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, а 519 получили тяжелые ранения. На территории Луганской области погиб 31 военнослужащий и 197 получили тяжелые ранения.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала