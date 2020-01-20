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      У МЗС пояснили, як буде діяти Україна через загострення на Донбасі

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      Україна буде зв'язуватися зі сторонами нормандського формату через збільшення обстрілів на Донбасі / Getty images

      Україна буде намагатися зв’язатися з партнерами по нормандському формату у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі. Через обстріли протягом останніх днів серед українських військових є жертви і багато поранених.

      У МЗС стурбовані теперішньою ситуацією на Донбасі, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час пресконференції.

      Знайте більше: Пристайко прокоментував ситуацію з ділянками для розведення

      "Ми обговорювали це з новим чинним главою ОБСЄ — що це означає взагалі. Чи означає це повний зрив процесу або збіг багатьох факторів, які привели до зростання обстрілів", – сказав міністр.

      Загострення на Донбасі: останні дні

      Впродовж перших 17 днів 2020 року на Донбасі загинули щонайменше 12 військових.

      Дві втрати були небойовими. Загалом упродовж 2019 – 2020 років через постійні атаки з боку бойовиків на території Донецької області загинув 101 військовослужбовець, а 519 зазнали тяжких поранень. На території Луганської області загинув 31 військовослужбовець і 197 зазнали тяжких поранень

      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Вадим Пристайко Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил МЗС України
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