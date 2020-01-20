У МЗС пояснили, як буде діяти Україна через загострення на Донбасі

Україна буде намагатися зв’язатися з партнерами по нормандському формату у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі. Через обстріли протягом останніх днів серед українських військових є жертви і багато поранених.

У МЗС стурбовані теперішньою ситуацією на Донбасі, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час пресконференції.

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"Ми обговорювали це з новим чинним главою ОБСЄ — що це означає взагалі. Чи означає це повний зрив процесу або збіг багатьох факторів, які привели до зростання обстрілів", – сказав міністр.

Загострення на Донбасі: останні дні

Впродовж доби 19 січня проросійські бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, у тому числі – із забороненого озброєння, загинув один український військовослужбовець .

. Впродовж доби 18 січня ворог 6 разів обстріляли позиції ООС. В результаті ворожих обстрілів – один загиблий, 10 поранених.

Впродовж перших 17 днів 2020 року на Донбасі загинули щонайменше 12 військових.

Дві втрати були небойовими. Загалом упродовж 2019 – 2020 років через постійні атаки з боку бойовиків на території Донецької області загинув 101 військовослужбовець, а 519 зазнали тяжких поранень. На території Луганської області загинув 31 військовослужбовець і 197 зазнали тяжких поранень

Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу