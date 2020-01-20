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      Втрати на Донбасі: загинув український військовий

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      На Донбасі загинув український військовий / Міноборони

      Впродовж доби 19 січня проросійські бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, у тому числі – із забороненого озброєння. Загинув один український військовослужбовець.

      Ворог стріляв із артилерійських систем, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі. 

      Зверніть увагу: Мінські домовленості не містять згадок про автономію Донбасу, – Сайдік

      Де стріляли бойовики:

      • поблизу Пісків
      • Оріхового
      • Новоолександрівки
      • Новотошківського

      Вчора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув,
      – повідомляють у штабі.

      Від початку доби 20 січня російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського.


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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