Втрати на Донбасі: загинув український військовий
Впродовж доби 19 січня проросійські бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, у тому числі – із забороненого озброєння. Загинув один український військовослужбовець.
Ворог стріляв із артилерійських систем, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі.
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Де стріляли бойовики:
- поблизу Пісків
- Оріхового
- Новоолександрівки
- Новотошківського
Вчора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув,
– повідомляють у штабі.
Від початку доби 20 січня російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського.
Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу