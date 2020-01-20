Мінські домовленості не містять згадок про автономію Донбасу, – Сайдік

У мінських угодах немає – скільки б про це не говорили в РФ – пункту, який передбачав би надання Донбасу автономії. Натомість домовленості містять положення про особливий статус ОРДЛО на засадах децентралізації в Україні.

Про це заявив колишній спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з питань врегулювання конфлікту на Донбасі у період 2015 – 2019 років Мартін Сайдік, пише Die Presse.

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За словами австрійського дипломата, вимога автономії Донбасу, яку озвучує російська сторона, з'явилася пізніше – після укладання мінських угод.

Вимога автономії – поняття, яке марно шукати в тексті мінських домовленостей. Там є лише децентралізація. Тож якщо українці не хочуть говорити про автономію, я можу це зрозуміти,

– сказав Сайдік.

І додав, що Україна, на його думку, готова надати особливий статус ОРДЛО в межах реформи децентралізації. Але лише після того, як буде чітко визначена "безпекова сторона". І після того, як Україна поверне повний суверенітет над усією територією Донецької та Луганської областей.

При цьому Сайдік зазначив, що наразі росіяни та окупаційні адміністрації "не хочуть говорити про цей "День X".

Яка позиція РФ та України щодо особливого статусу ОРДЛО? Путін неодноразово говорив, що закон про особливий статус Донбасу є "ключем мінських угод", ба більше – його треба закріпити у Конституції України. Однак українське МЗС вважає, що такий сценарій неможливий.

Нагадаємо, у грудні дію закону про особливий статус Донбасу продовжили до кінця 2020 року.



Окуповані Росією території українського Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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