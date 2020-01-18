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      Росія щорічно фінансує бойовиків "ЛНР" на суму 30 мільярдів рублів: як працює схема

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      Росія фінансує бойовиків на Донбасі / nrt24.ru

      Служба безпеки України розкрила механізм фінансування Росією місцевої "влади" у так званій "ЛНР". Кошти надходять через банк невизнаної республіки Південної Осетії.

      Росія створила на своїй території, а також на тимчасово окупованих районах Донбасу спеціальні фінансові установи. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

      До теми: Скільки Росія витратила на фінансування окупованих територій України

      З 2014 року, після запровадження в "ЛНР" території зони рубля, Росія ввела механізм фінансування апарату окупаційних органів влади.

      Як працює фейкова схема фінансування Росією бойовиків на Донбасі

      • Для приховування прямої фінансової підтримки фейкових установ на окупованому Донбасі, Росія залучила банк невизнаної Південної Осетії. Через нього кошти з Росії потрапляють у так званий "державний банк "ЛНР"". Після цього, гроші розподіляються так званим "Мінфіном "ЛНР"" між окупаційною владою і силовим блоком.
      • Щорічний обсяг фінансування Росією "ЛНР" перевищує 30 мільярдів російських рублів, що складає понад дві третини від загальних потреб "бюджету" бойовиків.
      • Ключову роль у системі фінансування псевдореспубліки і її незаконних збройних формувань відіграють так звані "міністр фінансів" і директор "держбанку "ЛНР"". Вони підтримують постійні контакти з кураторами від урядових структур РФ, систематично виїжджають до Москви для узгодження виділення грошей для існування псевдореспубліки.

      В СБУ заявили, що псевдочиновникам оголосили підозру у фінансуванні дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 110-2 КК). Вони оголошені у розшук. Найближчим часом обвинувальні акти направлять до суду для заочного засудження.

      Скільки Росія витратила на фінансування окупованих територій УкраїниРаніше українська влада повідомляла, що за різними оцінками на фінансування окупаційної влади на українських територіях Донбасу і Криму, Росія щорічно витрачає від 4 до 5 мільярдів доларів.

      Загалом Кремль на свою агресію проти України упродовж п'яти років витратив близько 150 мільярдів доларів.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Гроші Фінанси Новини Росії Проросійські бойовики Південна Осетія Окуповані території СБУ
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