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      Скільки Росія витратила на фінансування окупованих територій України

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      Росія щорічно витрачає 4-5 мільярдів доларів на фінансування окупантів в Україні
      Росія щорічно витрачає 4-5 мільярдів доларів на фінансування окупантів в Україні / Колаж 24 канал

      На фінансування окупаційної влади на українських територіях Донбасу Криму Росія щорічно витрачає від 4 до 5 мільярдів доларів. Загалом Кремль на свою агресію проти України упродовж пяти років витратив 150 мільярдів доларів.

      Як наголосив український президент Петро Порошенко у ефірі телеканалу ICTV, сьогодні Кремль збільшує ціну, яку він платить за агресію на Сході України, за незаконну анексію Криму та за акт агресії, який стався у водах Чорного моря.

      Читайте також: Як по Росії вдарила окупація Криму та чому Кремль за це розплачується досі

      Ця ціна сьогодні становить, за оцінками агентства Bloomberg, 150 мільярдів доларів, які Росія втратила за ці п'ять років. Вона втратила 10% ВВП і додатково витрачає на окуповані території до 4-5 мільярдів доларів щорічно. Ці гроші йдуть на фінансування військових і цивільних програм,
      – підкреслив український гарант.

      Раніше президент зазначав, що Росія заплатила велику ціну за війну в Україні, а саме те, що стандарти життя там упали на 20%.

      "Це забезпечує політика санкцій. Не лише для того, щоб покарати Росію, а і для того, аби вона сіла за стіл перемовин. Сьогодні увесь світ з Україною проти Росії, – пояснював політик.

      За словами Порошенка, після президентської виборів, які пройдуть 31 березня, буде проведено засідання в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція). Цей захід буде присвячено питанню миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй і поверненню українського суверенітету на Кримський півострів.

      яку сьогодні політику веде росія щодо україни:
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Гроші Петро Порошенко Президент України
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