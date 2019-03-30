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      Сколько Россия потратила на финансирование оккупированных территорий Украины

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      Россия ежегодно тратит 4-5 миллиардов долларов на финансирование оккупантов в Украине
      Россия ежегодно тратит 4-5 миллиардов долларов на финансирование оккупантов в Украине / Коллаж 24 канал

      На финансирование оккупационной власти на украинских территориях Донбасса и Крыма Россия ежегодно тратит от 4 до 5 миллиардов долларов. В общем Кремль на свою агрессию против Украины в течение пяти лет потратил 150 миллиардов долларов.

      Как отметил украинский президент Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV, сегодня Кремль увеличивает цену, которую он платит за агрессию на Востоке Украины, за незаконную аннексию Крыма и за акт агрессии, который произошел в водах Черного моря.

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      Эта цена сегодня составляет, по оценкам агентства Bloomberg, 150 миллиардов долларов, которые Россия потеряла за эти пять лет. Она потеряла 10% ВВП и дополнительно тратит на оккупированные территории до 4-5 миллиардов долларов ежегодно. Эти деньги идут на финансирование военных и гражданских программ,
      – подчеркнул украинский гарант.

      Ранее президент отмечал, что Россия заплатила большую цену за войну в Украине, а именно то, что стандарты жизни там упали на 20%.

      "Это обеспечивает политика санкций. Не только для того, чтобы наказать Россию, а и для того, чтобы она села за стол переговоров. Сегодня весь мир с Украиной против России, – объяснял политик.

      По словам Порошенко, после президентской выборов, которые пройдут 31 марта, будет проведено заседание в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция). Это мероприятие будет посвящено вопросу миротворческой миссии Организации Объединенных Наций и возвращению украинского суверенитета на Крымский полуостров.

      КАКУЮ СЕГОДНЯ ПОЛИТИКУ ВЕДЕТ РОССИЯ В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ:

       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Петр Порошенко Деньги Новости России Украина – Россия
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