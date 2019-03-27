Риск существует, – Помпео предупредил Путина о вмешательстве в выборы в Украине

Российская Федерация приложит много усилий, чтобы вмешаться в президентские выборы в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Государственный секретарь США Майкл Помпео напомнил, что Россия вмешивалась в выборы США и этот сценарий повторит и в Украине. Об этом сообщил американский канал C-Span.

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По его словам, РФ будет влиять на ситуацию в оставшийся период перед выборами в Украине, так и в течение периода, когда будет формироваться новое руководство в Украине.

"Относительно России, думаю, мы продемонстрировали нашу решимость и, считаю, Владимир Путин это понимает. Я думаю, мы продемонстрировали нашу решимость противодействовать тем угрозам, которые он создает для Европы и Запада", – сказал Помпео.

Риск продолжает существовать. Мы относимся к нему серьезно,

– отметил Государственный секретарь США.

Он добавил, действия США беспокоят власти России. Речь идет о неоднократных санкциях против РФ, высылке десятков российских шпионов, усиление оборонного бюджета, а также увеличение американского экспорта нефти и газа.

Почему Россия будет вмешиваться в выборы?

Российская Федерация не хочет терять свое влияние на Украину. Для этого она использует циничные методы. К примеру, глава Службы внешней разведки Егор Божок в одном из своих интервью рассказал, что российские власти дополнительно выделили своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности в Украине в 2019 году.



Основная задача России – внести хаос на выборах в Украине. В частности, российская власть старается пускать пыль в глаза избирателям, обострять ситуацию в стране с помощью провокаций и активным продвижением собственных пешек.



Как будут проходить выборы президента Украины