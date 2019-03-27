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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Ризик існує, – Помпео попередив Путіна щодо втручання у вибори в Україні

      321 Читать новость на русском
      Як Росія впливатиме на вибори в Україні?
      Як Росія впливатиме на вибори в Україні? / 24 канал

      Російська Федерація докладе багато зусиль, аби втрутитись у президентські вибори в Україні, які відбудуться 31 березня 2019 року.

      Державний секретар США Майкл Помпео нагадав, що Росія вручалась у вибори США і цей сценарій повторить й в Україні. Про це повідомив американський канал C-Span.

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      За його словами, РФ впливатиме на ситуацію у період, що залишився перед виборами в Україні, так і протягом періоду, коли формуватиметься нове керівництво в Україні.

      "Стосовно Росії, думаю, ми продемонстрували нашу рішучість і, вважаю, Володимир Путін це розуміє. Я думаю, ми продемонстрували нашу рішучість протидіяти тим загрозам, які він створює для Європи та Заходу", – сказав Помпео.

      Ризик продовжує існувати. Ми ставимось до нього серйозно,
      – наголосив Державний секретар США.

      Він додав, дії США непокоять владу Росії. Йдеться про неодноразові санкції проти РФ, вислання десятків російських шпигунів, посилення оборонного бюджету, а також збільшення американського експорту нафти й газу.

      Чому Росія буде втручатись у вибори?Російська Федерація не хоче втрачати свій вплив на Україну. Для цього вона використовує цинічні методи. До прикладу, голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок в одному зі своїх інтерв'ю розповів, що російська влада додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонів доларів для реалізації підривної діяльності в Україні у 2019 році.

      Основне завдання Росії – внести хаос на виборах Україні. Зокрема, російська влада старається замилювати очі виборцям, загострювати ситуацію у країні за допомогою провокацій та активним просуванням власних пішаків.

      вибори 2019
      Як відбуватимуться вибори президента України

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини США Майк Помпео Новини Росії Україна – Росія
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