Ризик існує, – Помпео попередив Путіна щодо втручання у вибори в Україні

Російська Федерація докладе багато зусиль, аби втрутитись у президентські вибори в Україні, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Державний секретар США Майкл Помпео нагадав, що Росія вручалась у вибори США і цей сценарій повторить й в Україні. Про це повідомив американський канал C-Span.

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За його словами, РФ впливатиме на ситуацію у період, що залишився перед виборами в Україні, так і протягом періоду, коли формуватиметься нове керівництво в Україні.

"Стосовно Росії, думаю, ми продемонстрували нашу рішучість і, вважаю, Володимир Путін це розуміє. Я думаю, ми продемонстрували нашу рішучість протидіяти тим загрозам, які він створює для Європи та Заходу", – сказав Помпео.

Ризик продовжує існувати. Ми ставимось до нього серйозно,

– наголосив Державний секретар США.

Він додав, дії США непокоять владу Росії. Йдеться про неодноразові санкції проти РФ, вислання десятків російських шпигунів, посилення оборонного бюджету, а також збільшення американського експорту нафти й газу.

Чому Росія буде втручатись у вибори?Російська Федерація не хоче втрачати свій вплив на Україну. Для цього вона використовує цинічні методи. До прикладу, голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок в одному зі своїх інтерв'ю розповів, що російська влада додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонів доларів для реалізації підривної діяльності в Україні у 2019 році.



Основне завдання Росії – внести хаос на виборах Україні. Зокрема, російська влада старається замилювати очі виборцям, загострювати ситуацію у країні за допомогою провокацій та активним просуванням власних пішаків.



Як відбуватимуться вибори президента України