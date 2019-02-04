Як Росія впливатиме на вибори в Україні та як протидіяти цьому впливу

Втручання у вибори інших країн для Росії – звична справа. Особливо, коли ідеться про вибори в Україні. Тому варто розібратись, до чого готуватись українцям та як нам протидіяти впливу Кремля.

Останнім часом з'являлось багато новин про те, що Росія будь-яким способом намагатиметься втрутитись у вибори Президента України, які відбудуться у березні 2019 року. Експерти чимало говорили про можливе втручання в економічну та інформаційну сфери.

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Вже неодноразово Москва втручалась у процеси волевиявлення народів інших країнах – у вибори президента США 2016 року, у парламентські вибори в Німеччині 2017 року, у референдум щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС в Нідерландах 2016 року. Чи не всі країни Європи вже починають говорити про розслідування ймовірного втручання Росії у вибори на їхній території.

У тому, яким чином і чому Росія буде втручатись в українські вибори, розбирались журналісти 24 каналу.

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Чому Росія буде втручатись у вибори?

Щоб не втратити свій вплив на Україну. Голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок в одному зі своїх інтерв'ю розповів, що російська влада додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонів доларів для реалізації підривної діяльності в Україні у 2019 році. Основне завдання Росії – внести хаос.

"Для Росії зараз будь-який президент нашої країни буде несприятливим, адже народ максимально свідомий та національно налаштований, а з приходом нового президента до влади, народ ще більше прагнутиме до змін на краще. В цих умовах РФ буде важко проводити певну пропаганду, але безумовно вони витратять на це чимало сил та ресурсів", – пояснив 24 каналу політолог Микола Спірідонов.

Мета Росії — втручання у парламентські вибори, адже можна буде "засунути" до партії когось із своїх, проросійських політиків, що дасть величезні плоди для РФ у майбутньому,

– прогнозує політолог.

Як саме Росія втручатиметься?

Звичними для себе методами: замилюванням очей, загостренням ситуації у країні, провокаціями та активним просуванням власних пішаків.

Крім того, народний депутат Андрій Левус вважає, що Кремль буде втручатись в інформаційний та економічний простір України. "Україні потрібно подбати про прозорість медіавласності для того, щоб визначити, чи є медіа українським, хто його фінансує та хто є кінцевим власником", – сказав він.

Як виглядатиме інформаційне втручання у вибори?

Залучення та активізація російських та проросійських видань в Україні; спроби дискредитації політиків, які невигідні Кремлю; посилення інформаційного хаосу; використання армії ботів – все, на що вистачить фантазії та грошей.

Зокрема, за словами екс-заступника міністра інформаційної політики Тетяни Попової, особливо популярними будуть пропаганда та фейкові новини.

Будуть задіяні неправдиві матеріали про наших політиків, кандидатів у президенти, яких не підтримує Росія. Ні для кого не секрет, що в нас вистачає проросійських політиків, саме їх Росія і буде підтримувати своїм втручанням,

– пояснила вона.

Як вберегти себе від пропаганди?

Основні правила кожного українця: завжди усвідомлювати, які ЗМІ ви читаєте та дивитесь та відділяти агітацію від звичайних новин. Найголовніше — завжди критично мислити та аналізувати отриману інформацію.

Державі до процесу інформаційного захисту країни також варто долучитись. "Ми б радили відродити аналог інформаційного центру РНБО, який існував в 2014 році і нормально відпрацював і збиття "Боїнгу", і інші події, які відбувались в тому році. Перш за все, потрібна професійна щоденна робота державних органів спеціалістів у медіасфері, кіберсфері, інформаційній сфері. Особливо перед виборами у 2019 році це необхідно, адже ми зможемо щодня дізнаватись про ці атаки та відбивати їх. Саме це потрібно, адже в нас зараз один державний орган протиречить іншому, заважає, тому може бути інформаційна дезорієнтація", – сказала Попова.

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Як виглядатиме економічне втручання Росії у вибори?

Це буде постійний тиск. Виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера в Україні, Олег Устенко, який нині консультує українську владу з питань економічної політики, поділився думками з цього приводу.

"Потрібно розуміти, що Росія має різні канали впливу на нас, перш за все, це наші взаємовідносини, пов’язані з енергетикою, є великий відсоток нашої залежності. Це включає поставки ядерного палива на наші електростанції (близько 50%). Не сказав би, що буде втручання з економічного боку, але вплив досить великий. Не забуваймо й про газотранспортну систему, адже газ постачає нам Росія. Також існують банки, які розташовані в Україні, але мають російську "прописку", що також послужить важелем впливу. Ну і звісно близько 10% нашого експорту та 5% нашого ВВП напряму залежить від РФ. Враховуючи дані Держкомстату, імпорт Росії до нас за 2018 збільшився, що також показує нашу залежність", – сказав він.

Чи можливо мінімізувати економічний вплив?

Звісно, хоч трохи, але можливо. На думку Устенка, для цього потрібно не так багато – достатньо більше прозорості у бюджеті країни, щоб народ розумів – куди і які саме суми витрачаються, та на що йдуть гроші. "Також потрібна ясність із бюджетом на вибори як Президента України, так і на парламентські вибори. А все решта… Ну, найближчим часом просто неможливо буде зменшити нашу економічну залежність від РФ, на це потрібно досить багато років, якщо й не десятиліть", – сказав Устенко.

Як виглядає боротьба з впливом Росії зараз?

Почнімо з того, що вже п'ятий рік триває війна на сході України, цілих п’ять років ми боремось із цим "впливом".

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Експерти із західних й українських організацій запускають групу швидкого реагування для запобігання втручання у процес виборів. Збором важливої інформації займуться Atlantic Council і Transatlantic Comission on Election Itergity. Разом з українськими партнерами зі StopFake та Центру Разумкова будуть "стояти на варті" та моніторити усе, що може призвести до втручання Росії у вибори.

"Основною метою є інформування громадськості про поведінку ЗМІ та соцмереж під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що моніторинг забезпечить конструктивний зворотний зв’язок для журналістів, які розуміють важливість цих виборів і свою ключову роль в цьому процесі", – сказав міжнародний експерт Ради Європи Расто Кужель.

Основне наше завдання — не дати Росії втручатись у наше із вами життя, не дати їй впливу на нас. Якомога успішніше ми впораємось із нашим завданням, тим спокійнішим буде наше життя та розквіт нашої держави у майбутньому. Саме у цьому році це надважливо, адже цього року в Україні, крім президентських виборів, запланованих на 31 березня, відбудуться і вибори до парламенту у жовтні.

Коли відбудуться вибори Президента України? 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Перший тур виборів відбудеться 31 березня 2019 року. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.





Календар президентських виборів-2019: головні дати

Автор: Олег Бєліков