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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів

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      Вибори президента України 2019: ставки та прогноз букмекерів на вибори 2019
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів / 24 Канал

      Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня 2019 року. Традиційно, окрім соціологів, свої прогнози на такі події роблять і букмекери.

      Президентські вибори-2019 стануть рекордними за кількістю зареєстрованих кандидатів – станом на 31 березня їх вже 26 осіб. При цьому серед зареєстрованих кандидатів ще нема одного з лідерів соціологічних опитувань – чинного президента Петра Порошенка.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Більшість соціологічних опитувань свідчать на користь кандидата від "Батьківщини" Юлії Тимошенко, однак найбільші українські букмекерські контор не поспішають віддавати їй беззаперечну перемогу.

      Зокрема, за версією букмекерської компанії "Фаворит", станом на 31 січня головним претендентом на перемогу 31 березня є чинний президент Петро Порошенко – коефіцієнт на його перемогу складає 1,90. На другому місці – Юлія Тимошенко з коефіцієнтом 2,35, замикає трійку шоумен Володимир Зеленський – 4,70. Значно нижчі шанси у екс-міністра оборони Анатолія Гриценка (15,00), нардепів Юрія Бойка (20,00), Олега Ляшка (50,00), Олександра Вілкула (150) та мера Львова, лідера "Самопомочі" Андрія Садового (200). При цьому найімовірнішою парою в другому турі компанія вважає Порошенко-Тимошенко – ймовірність цього протистояння оцінюється з коефіцієнтом 1,42.

      Вибори президента: прогноз бумекерів
      Хто стане президентом України? Версія "Фаворит"

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      Bwin також віддає незначну перевагу Порошенку – ставки на нього 31 січня приймаються з коефіцієнтом 2,30, в той час як на Тимошенко – 2,50. На Зеленського ставки приймають з коефіцієнтом 4,50, далі йде Гриценко (15,00) та Садовий (34,00).


      Прогнози букмекерів bwin на результати президентських виборів

      Натомість у "Парі-матч" коефіцієнти на перемогу Тимошенко та Порошенка однакові – 2,30. Третім йде Зеленський – 4,50, далі – Гриценко (9,00), Бойко (15,00), Садовий (25,00) та Ляшко (30,00). Також у конторі впевнені в тому, що без другого туру не обійтись – коефіцієнт на те, що президента в першому турі не оберуть – 1,03.

      Читайте також: Як змінювалися рейтинги політиків в Україні після виборів: інфографіка


      Прогнози "Парі-матч"

      Єдина контора, яка наразі віддає перевагу Тимошенко – 1xbet. Коефіцієнт на перемогу лідера "Батьківщини" – 2,08, на перемогу Порошенка – 2,235. Третім традиційно йде Зеленський (4,50), далі – Вадим Рабінович (8), Гриценко (9), Бойко (15), Садовий (25) та Ляшко (30).


      Хто переможе на виборах президента України: версія 1xbet

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Петро Порошенко Публікації Юлія Тимошенко Андрій Садовий Анатолій Гриценко Олег Ляшко Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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