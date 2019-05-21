Володимир Зеленський присягнув на вірність українському народу і вступив на пост президента України. Він у другому турі виборів з великим відривом переміг Петра Порошенка. За плечима Зеленського немає особливого досвіду у політиці, до свого президентства він був відомий як шоумен та керівник "Студії Квартал-95". 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією президента.

Біографія Володимира Зеленського

Народився Володимир Зеленський 25 січня 1978 року у Кривому Розі.

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Освіта – Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Здобув юридичну освіту, але за фахом ніколи не працював, якщо не враховувати 2 місяців практики.

Що треба знати про Володимира Зеленського: дивіться відео

Кар’єра: у студентські роки Зеленський захопився КВН, створив театр мініатюр "Беспризорник". Вступив у криворізьку команду КВН "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит". Трохи пізніше з’явилась команда "Збірна Кривого Рогу", а потім – команда "95 квартал". Зеленський став у команді капітаном, актором та автором більшості номерів.

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"95-й квартал" 4 роки виступав у Вищій лізі КВН, тож учасники команди практично жили у Москві і постійно гастролювали по країнах СНД. Окрім жартів для Команди, Зеленський писав сценарії для корпоративних свят, телепередач, концертів.



Перші виступи на КВН 95 квартал давав на федеральному каналі "Первый"

У 2003 році між "95 кварталом" та компанією "Амік", яка керувала КВНом, спалахнув конфлікт. Полягав він у тому, що Зеленському запропонували залишитись у КВН на посаді автора та редактора, але без команди. Зеленський відмовився і покинув КВН разом з командою.

Після цього "95 квартал" почав готували серію концертів з найкращих номерів команди для телеканалу "1+1". Водночас Зеленський вів кулінарне шоу "Містер Кук". А в 2005 році на телеканалі "Інтер" стартувало телешоу "Вечірній квартал". Зеленський був його ідеологом, автором, режисером і провідним актором.

Команда "95-й квартал" переросла у "Студію Квартал-95". Її власниками є сам Зеленський, Борис Шефір і Сергій Шефір. Студія почала випускати ще низку проектів, окрім "Вечірнього кварталу", – "Бійцівський клуб", "Україно, вставай". Автори студії писали сценарії для телепередач "Пісня року", "Полундра", мюзиклів "За двома зайцями", "Три мушкетери", "Дуже новорічне кіно, або ніч у музеї", фільмів, корпоративів.

Щодо участі Зеленського у телепроектах, то він є актором та автором "Вечірнього кварталу", був ведучим "Бійцівського клубу", "Містера Кука", "Пісні року", "Службового романсу", учасником "Форту Буайяр", "Танців з зірками", ведучим Crimea Music Fest, "Хочу у Віагру", є суддею та коміком у "Розсміши коміка", ведучим програми "Київ Вечірній", суддею шоу "Вишка", є ведучим "Ліги сміху".

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Зеленський також є сценаристом, продюсером та актором низки фільмів та кіномюзиклів. Найвідоміші з них – "Свати", "Слуга народу" (1 та 2), "Кохання у великому місті" (1 та 2), "Службовий роман. Наш час", "8 перших побачень", "8 кращих побачень", "Я, ти, він, вона".

У 2010 році майже всі акції "Студії Квартал-95" викупила офшорна компанія Art Fox Studios. У Зеленського лишилась символічна одна сота відсотка. У 2018 році, за кілька днів до заяви Зеленського про участь у виборах президента, у реєстрі Міністерства юстиції змінилися кінцеві власники "Кварталу". Ними знову стали Зеленський та брати Шефіри, які заснували студію, а також довірена особа бізнесмена Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.



У серіалі "Слуга народу" Зеленський зіргав головну роль вчителя Голобородька

На сьогодні у Зеленського через посередників є 3 російські компанії, які займаються виробництвом фільмів і телевізійних програм у Росії: "Вайсберг Пікчерс", "Платинумфільм" і "Грін Філмс".

Політична діяльність. Після виходу гумористичного серіалу "Слуга народу" та відповідного фільму, наприкінці 2016 року почалися розмови про те, що Зеленський може бути кандидатом на посаду президента України.

У 2017 році юристи "Студії Квартал 95" зареєстрували політичну партію "Слуга народу".

У новорічну ніч на 1 січня 2019 року рівно опівночі на каналі 1+1 показали заяву Зеленського про те, що він вирішив балотуватись у президенти. Це відбулося в той час, коли решта телеканалів транслювали новорічне привітання Президента України Петра Порошенка.

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21 січня 2019 року партія "Слуга народу" офіційно висунула Зеленського кандидатом у президенти. Він подав документи до Центральної виборчої комісії, яка його зареєструвала офіційним кандидатом.

Гроші та майно Зеленського. У декларації за 2019 рік президент України зазначив 9,2 мільйона доходів, в тому числі зарплату, яка склала 4,1 мільйона гривень. Зеленський володіє будинком площею 353 квадратних метри та земельною ділянкою на 1200 квадратних метрів у селі Іванковичі на Київщині. Загалом у власності Зеленського та його дружини – 11 будинків і квартир, серед них – вілла в Італії, квартира в окупованій Ялті, квартира у Великобританії і 5 недобудованих готельних номерів у Грузії.

Саме дружина Зеленського Олена є власницею квартири на 129 квадратних метрів і паркувального місця в Ялті. Володіє дружина політика також – 2 нежитловими приміщеннями у столиці на 305 та 337 квадратних метрів. Перша леді країни Олена Зеленська отримала за рік 5,5 мільйонів гривень доходу.

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Володимир Зеленський із дружиною Оленою

Щодо автомобілів, то президент має Land Rover (2016 року випуску), а його дружина Олена – Mercedes-Benz S 500 4 Matic (2014 року випуску).

Крім того, у Зеленського та його дружини є годинники марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Piaget, ювелірні вироби від Graff, Bovet, Breguet.

Родина Зеленських володіє борговими цінними паперами, акціями компаній, які прописані на Кіпрі та Британських Віргінських Островах. Мовиться про Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD. Корпоративні права у ного є в компаніях "Кіноквартал", "Студія квартал-95", "Зеларі фіш", "Продюсерський центр "Ліга сміху", "Анімаційна студія 95", "Квартал ТВ", "Інвест аніма", "Гауді студіо" і "Квартал-концерт".

У політика є також патенти, знаки для товарів і послуг.

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На банківських рахунках у президента Зеленського зберігаються 630 тисяч доларів, 107 тисяч євро і понад 1 мільйон гривень. Кошти розміщені на рахунках "Приватбанку", "ОТП Банку" і "Універсал Банку".

Обіцянки Зеленського. Під час передвиборчої кампанії він наголошував, що іде у президенти лише на один термін. Обіцяв подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми.

Політик також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".

Щодо економіки, то своїми першочерговими завданнями політик називає детінізацію економіки, свободу конкуренції, розвиток внутрішнього виробництва, довгострокове кредитування та гарантії іноземним інвесторам.

Більше про те, що обіцяв Володимир Зеленський перед виборами – дивіться в інфографіці:





Обіцянки Зеленського: інфографіка Обіцянки Зеленського: інфографіка

Зеленський – президент. Зеленський став шостим президентом України. У першому турі президентських виборів він отримав перемогу з результатом у 30,24% голосів виборців, друге місце зайняв тоді ще чинний глава держави Петро Порошенко, за якого проголосували 15,95% українців. Вже 21 квітня відбувся другий тур виборів президента. На них за Зеленського проголосували 73,22% виборців, а за Порошенка – всього 24,45%. Такий високий результат довіри є рекордом за всю історію України.



Результати президентських виборів у 2 турі: інфографіка

На пост глави держави Зеленський вступив 20 травня. Під час інавгурації, поклавши руку на Конституцію України і Пересопницьке Євангеліє, Володимир Зеленський склав присягу на вірність українському народу. Її він закріпив власним підписом, після чого отримав символи влади та посвідчення Президента України.

Інавгурація Володимира Зеленського, як це було: відео

Під час своєї інавгураційної промови він заявив про наміри розпустити парламент 8 скликання та порекомендував представникам уряду написати заяви на звільнення. Він також заявив, що звільняє із займаних посад главу ГПУ Юрія Луценка, очільника СБУ Василя Грицака і міністра оборони Степана Полторака. Президент Зеленський сказав, що у Ради є 2 місяці, до липня, щоб прийняти закон про вибори, закон про зняття депутатської недоторканості і закон про вибори.