Что известно о Владимире Зеленском: биография президента Украины

Владимир Зеленский присягнул на верность украинскому народу и вступил на пост президента Украины. Он во втором туре выборов с большим отрывом победил Петра Порошенко. За плечами Зеленского нет особого опыта в политике, до своего президентства он был известен как шоумен и руководитель "Студии Квартал-95". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией президента.

Биография Владимира Зеленского

Родился Владимир Зеленский 25 января 1978 года в Кривом Роге.

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Образование – Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Получил юридическое образование, но по специальности никогда не работал, если не учитывать 2 месяца практики.

Что надо знать о Владимире Зеленском: смотрите видео

Карьера: в студенческие годы Зеленский увлекся КВН, создал театр миниатюр "Беспризорник". Вступил в криворожскую команду КВН "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". Чуть позже появилась команда "Сборная Кривого Рога", а потом – команда "95 квартал". Зеленский стал в команде капитаном, актером и автором большинства номеров.

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"95-й квартал" 4 года выступал в Высшей лиге КВН, поэтому участники команды практически жили в Москве и постоянно гастролировали по странам СНГ. В. Кроме шуток для команды, Зеленский писал сценарии для корпоративных праздников, телепередач, концертов.



Первые выступления на КВН 95 квартал давал на федеральном канале "Первый"

В 2003 году между "95 кварталом" и компанией "Амик", которая руководила КВНом, вспыхнул конфликт. Заключался он в том, что Зеленскому предложили остаться в КВН на должности автора и редактора, но без команды. Зеленский отказался и покинул КВН вместе с командой.

После этого "95 квартал" начал готовили серию концертов из лучших номеров команды для телеканала "1+1". В то же время Зеленский вел кулинарное шоу "Мистер Кук". А в 2005 году на телеканале "Интер" стартовало телешоу "Вечерний квартал". Зеленский был его идеологом, автором, режиссером и ведущим актером.

Команда "95-й квартал" переросла в "Студию Квартал-95". Ее владельцами являются сам Зеленский, Борис Шефир и Сергей Шефир. Студия начала выпускать еще ряд проектов, кроме "Вечернего квартала", – "Бойцовский клуб", "Україно, вставай". Авторы студии писали сценарии для телепередач "Песня года", "Полундра", мюзиклов "За двумя зайцами", "Три мушкетера", "Очень новогоднее кино, или ночь в музее", фильмов, корпоративов.

Что касается участия Зеленского в телепроектах, то он является актером и автором "Вечернего квартала", был ведущим "Бойцовского клуба", "Мистера Кука", "Песни года", "Служебного романса", участником "Форта Буайяр", "Танцев со звездами", ведущим Crimea Music Fest, "Хочу в Виагру", является судьей и комиком в "Рассмеши комика", ведущим программы "Киев Вечерний", судьей шоу "Вышка", является ведущим "Лиги смеха".

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Зеленский также является сценаристом, продюсером и актером ряда фильмов и киномюзиклов. Самые известные из них – "Сваты", "Слуга народа" (1 и 2), "Любовь в большом городе" (1 и 2), "Служебный роман. Наше время", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", "Я, ты, он, она".

В 2010 году почти все акции "Студии Квартал-95" выкупила оффшорная компания Art Fox Studios. У Зеленского осталась символическая одна сотая процента. В 2018 году, за несколько дней до заявления Зеленского об участии в выборах президента, в реестре Министерства юстиции изменились конечные владельцы "Квартала". Ими снова стали Зеленский и братья Шефиры, которые основали студию, а также доверенное лицо бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич.



В сериале "Слуга народа" Зеленский сыграл главную роль учителя Голобородько

На сегодня у Зеленского через посредников есть 3 российские компании, которые занимаются производством фильмов и телевизионных программ в России: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин филмс".

Политическая деятельность. После выхода юмористического сериала "Слуга народа" и соответствующего фильма, в конце 2016 года начались разговоры о том, что Зеленский может быть кандидатом на пост президента Украины.

В 2017 году юристы "Студии Квартал 95" зарегистрировали политическую партию "Слуга народа".

В новогоднюю ночь на 1 января 2019 года ровно в полночь на канале 1+1 показали заявление Зеленского о том, что он решил баллотироваться в президенты. Это произошло в то время, когда остальные телеканалы транслировали новогоднее поздравление Президента Украины Петра Порошенко.

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21 января 2019 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Зеленского кандидатом в президенты. Он подал документы в Центральную избирательную комиссию, которая его зарегистрировала официальным кандидатом.

Деньги и имущество Зеленского. В декларации за 2019 год президент Украины отметил 9,2 миллиона доходов, в том числе зарплату, которая составила 4,1 миллиона гривен. Зеленский владеет домом площадью 353 квадратных метра и земельным участком в 1200 квадратных метров в селе Иванковичи на Киевщине. Всего в собственности Зеленского и его супруги – 11 домов и квартир, среди них – вилла в Италии, квартира в оккупированной Ялте, квартира в Великобритании и 5 недостроенных гостиничных номеров в Грузии.

Именно жена Зеленского Елена является владелицей квартиры на 129 квадратных метров и парковочного места в Ялте. Владеет жена политика также 2 нежилыми помещениями в столице на 305 и 337 квадратных метров. Первая леди страны Елена Зеленская получила за год 5,5 миллионов гривен дохода.

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Владимир Зеленский с женой Еленой

Относительно автомобилей, то у президента Land Rover (2016 года выпуска), а его жены Елены – Mercedes-Benz S 500 4 Matic (2014 года выпуска).

Кроме того, у Зеленского и его жены есть часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Piaget, ювелирные изделия от Graff, Bovet, Breguet.

Семья Зеленских владеет долговыми ценными бумагами, акциями компаний, которые прописаны на Кипре и Британских Виргинских Островах. Говорится о Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited и GREEN FAMILY LTD. Корпоративные права у ного есть в компаниях "Киноквартал", "Студия квартал-95", "Зелари Фиш", "продюсерский центр " Лига смеха", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Инвест Анима", "Гауди Студио" и "Квартал-концерт".

У политика есть также патенты, знаки для товаров и услуг.

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На банковских счетах у президента Зеленского хранятся 630 тысяч долларов, 107 тысяч евро и свыше 1 миллиона гривен. Средства размещены на счетах "Приватбанка", "ОТП Банка" и "Универсал Банка".

Обещания Зеленского. Во время предвыборной кампании он подчеркивал, что идет в президенты только на один срок. Обещал подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы.

Политик также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

Относительно экономики, то своими первоочередными задачами политик называет детенизацию экономики, свободу конкуренции, развитие внутреннего производства, долгосрочное кредитование и гарантии иностранным инвесторам.

Больше о том, что обещал Владимир Зеленский перед выборами – смотрите в инфографике:



Обещания Зеленского: инфографика

Зеленский – президент. Зеленский стал шестым президентом Украины. В первом туре президентских выборов он одержал победу с результатом 30,24% голосов избирателей, второе место занял тогда еще действующий глава государства Петр Порошенко, за которого проголосовали 15,95% украинцев. Уже 21 апреля состоялся второй тур выборов президента. На них за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а за Порошенко – всего 24,45%. Такой высокий результат доверия является рекордом за всю историю Украины.



Результаты президентских выборов во 2 туре: инфографика

На пост главы государства Зеленский вступил 20 мая. Во время инаугурации, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, Владимир Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. Ее он закрепил собственной подписью, после чего получил символы власти и удостоверение Президента Украины.

Инаугурация Владимира Зеленского, как это было: видео

Во время своей инаугурационной речи он заявил о намерении распустить парламент 8 созыва и порекомендовал представителям правительства написать заявления на увольнение. Он также заявил, что увольняет с занимаемых должностей главу ГПУ Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Президент Зеленский сказал, что у Рады есть 2 месяца, до июля, чтобы принять закон о выборах, закон о снятии депутатской неприкосновенности и закон о выборах.