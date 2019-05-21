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      Что известно о Владимире Зеленском: биография президента Украины

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      Владимир Зеленский президент Украины 2019 - биография
      Владимир Зеленский: биография президента / Фото из открытых источников

      Владимир Зеленский присягнул на верность украинскому народу и вступил на пост президента Украины. Он во втором туре выборов с большим отрывом победил Петра Порошенко. За плечами Зеленского нет особого опыта в политике, до своего президентства он был известен как шоумен и руководитель "Студии Квартал-95". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией президента.

      Биография Владимира Зеленского

      Родился Владимир Зеленский 25 января 1978 года в Кривом Роге.

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      Образование – Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Получил юридическое образование, но по специальности никогда не работал, если не учитывать 2 месяца практики.

      Что надо знать о Владимире Зеленском: смотрите видео

       

      Карьера: в студенческие годы Зеленский увлекся КВН, создал театр миниатюр "Беспризорник". Вступил в криворожскую команду КВН "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". Чуть позже появилась команда "Сборная Кривого Рога", а потом – команда "95 квартал". Зеленский стал в команде капитаном, актером и автором большинства номеров.

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      "95-й квартал" 4 года выступал в Высшей лиге КВН, поэтому участники команды практически жили в Москве и постоянно гастролировали по странам СНГ. В. Кроме шуток для команды, Зеленский писал сценарии для корпоративных праздников, телепередач, концертов.

      Перші виступи на КВН 95 квартал давав на федеральному каналі
      Первые выступления на КВН 95 квартал давал на федеральном канале "Первый"

      В 2003 году между "95 кварталом" и компанией "Амик", которая руководила КВНом, вспыхнул конфликт. Заключался он в том, что Зеленскому предложили остаться в КВН на должности автора и редактора, но без команды. Зеленский отказался и покинул КВН вместе с командой.

      После этого "95 квартал" начал готовили серию концертов из лучших номеров команды для телеканала "1+1". В то же время Зеленский вел кулинарное шоу "Мистер Кук". А в 2005 году на телеканале "Интер" стартовало телешоу "Вечерний квартал". Зеленский был его идеологом, автором, режиссером и ведущим актером.

      Команда "95-й квартал" переросла в "Студию Квартал-95". Ее владельцами являются сам Зеленский, Борис Шефир и Сергей Шефир. Студия начала выпускать еще ряд проектов, кроме "Вечернего квартала", – "Бойцовский клуб", "Україно, вставай". Авторы студии писали сценарии для телепередач "Песня года", "Полундра", мюзиклов "За двумя зайцами", "Три мушкетера", "Очень новогоднее кино, или ночь в музее", фильмов, корпоративов.

      Что касается участия Зеленского в телепроектах, то он является актером и автором "Вечернего квартала", был ведущим "Бойцовского клуба", "Мистера Кука", "Песни года", "Служебного романса", участником "Форта Буайяр", "Танцев со звездами", ведущим Crimea Music Fest, "Хочу в Виагру", является судьей и комиком в "Рассмеши комика", ведущим программы "Киев Вечерний", судьей шоу "Вышка", является ведущим "Лиги смеха".

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      Зеленский также является сценаристом, продюсером и актером ряда фильмов и киномюзиклов. Самые известные из них – "Сваты", "Слуга народа" (1 и 2), "Любовь в большом городе" (1 и 2), "Служебный роман. Наше время", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", "Я, ты, он, она".

      В 2010 году почти все акции "Студии Квартал-95" выкупила оффшорная компания Art Fox Studios. У Зеленского осталась символическая одна сотая процента. В 2018 году, за несколько дней до заявления Зеленского об участии в выборах президента, в реестре Министерства юстиции изменились конечные владельцы "Квартала". Ими снова стали Зеленский и братья Шефиры, которые основали студию, а также доверенное лицо бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич.

      У серіалі
      В сериале "Слуга народа" Зеленский сыграл главную роль учителя Голобородько

      На сегодня у Зеленского через посредников есть 3 российские компании, которые занимаются производством фильмов и телевизионных программ в России: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин филмс".

      Политическая деятельность. После выхода юмористического сериала "Слуга народа" и соответствующего фильма, в конце 2016 года начались разговоры о том, что Зеленский может быть кандидатом на пост президента Украины.

      В 2017 году юристы "Студии Квартал 95" зарегистрировали политическую партию "Слуга народа".

      В новогоднюю ночь на 1 января 2019 года ровно в полночь на канале 1+1 показали заявление Зеленского о том, что он решил баллотироваться в президенты. Это произошло в то время, когда остальные телеканалы транслировали новогоднее поздравление Президента Украины Петра Порошенко.

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      21 января 2019 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Зеленского кандидатом в президенты. Он подал документы в Центральную избирательную комиссию, которая его зарегистрировала официальным кандидатом.

      Деньги и имущество Зеленского. В декларации за 2019 год президент Украины отметил 9,2 миллиона доходов, в том числе зарплату, которая составила 4,1 миллиона гривен. Зеленский владеет домом площадью 353 квадратных метра и земельным участком в 1200 квадратных метров в селе Иванковичи на Киевщине. Всего в собственности Зеленского и его супруги – 11 домов и квартир, среди них – вилла в Италии, квартира в оккупированной Ялте, квартира в Великобритании и 5 недостроенных гостиничных номеров в Грузии.

      Именно жена Зеленского Елена является владелицей квартиры на 129 квадратных метров и парковочного места в Ялте. Владеет жена политика также 2 нежилыми помещениями в столице на 305 и 337 квадратных метров. Первая леди страны Елена Зеленская получила за год 5,5 миллионов гривен дохода.

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      Володимир Зеленський із дружиною Оленою
      Владимир Зеленский с женой Еленой

      Относительно автомобилей, то у президента Land Rover (2016 года выпуска), а его жены Елены – Mercedes-Benz S 500 4 Matic (2014 года выпуска).

      Кроме того, у Зеленского и его жены есть часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Piaget, ювелирные изделия от Graff, Bovet, Breguet.

      Семья Зеленских владеет долговыми ценными бумагами, акциями компаний, которые прописаны на Кипре и Британских Виргинских Островах. Говорится о Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited и GREEN FAMILY LTD. Корпоративные права у ного есть в компаниях "Киноквартал", "Студия квартал-95", "Зелари Фиш", "продюсерский центр " Лига смеха", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Инвест Анима", "Гауди Студио" и "Квартал-концерт".

      У политика есть также патенты, знаки для товаров и услуг.

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      На банковских счетах у президента Зеленского хранятся 630 тысяч долларов, 107 тысяч евро и свыше 1 миллиона гривен. Средства размещены на счетах "Приватбанка", "ОТП Банка" и "Универсал Банка".

      Обещания Зеленского. Во время предвыборной кампании он подчеркивал, что идет в президенты только на один срок. Обещал подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы.

      Политик также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

      Относительно экономики, то своими первоочередными задачами политик называет детенизацию экономики, свободу конкуренции, развитие внутреннего производства, долгосрочное кредитование и гарантии иностранным инвесторам.

      Больше о том, что обещал Владимир Зеленский перед выборами – смотрите в инфографике:

      Зеленський передвиборча програма обіцянки
      Обещания Зеленского: инфографика

      Зеленский – президент. Зеленский стал шестым президентом Украины. В первом туре президентских выборов он одержал победу с результатом 30,24% голосов избирателей, второе место занял тогда еще действующий глава государства Петр Порошенко, за которого проголосовали 15,95% украинцев. Уже 21 апреля состоялся второй тур выборов президента. На них за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а за Порошенко – всего 24,45%. Такой высокий результат доверия является рекордом за всю историю Украины.

      результати президентських виборів у другому турі другий тур вибори Зеленський
      Результаты президентских выборов во 2 туре: инфографика

      На пост главы государства Зеленский вступил 20 мая. Во время инаугурации, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, Владимир Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. Ее он закрепил собственной подписью, после чего получил символы власти и удостоверение Президента Украины.

      Инаугурация Владимира Зеленского, как это было: видео

      Во время своей инаугурационной речи он заявил о намерении распустить парламент 8 созыва и порекомендовал представителям правительства написать заявления на увольнение. Он также заявил, что увольняет с занимаемых должностей главу ГПУ Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Президент Зеленский сказал, что у Рады есть 2 месяца, до июля, чтобы принять закон о выборах, закон о снятии депутатской неприкосновенности и закон о выборах.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Публикации Статьи Выборы Президента 2019 Елена Зеленская
      Источник: 24 канал
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