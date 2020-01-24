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      Зеленский рассказал историю своей семьи во время Холокоста

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      Зеленский рассказал историю своей семьи во время Холокоста / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился 24 января с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и рассказал ему 3 истории о Холокосте. В частности, украинский лидер поделился и историей своей семьи.

      "Это история семьи, где было 4 братьев. Трое из них, а также их родители и их семьи стали жертвами Холокоста. Их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшиеся в Украину. Остался четвертый брат, в то время он был на фронте. Он вернулся живым. Прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через 2 года после войны у него родился сын. А через 31 год у него родился внук. Через 40 лет внук стал президентом и сегодня он стоит перед Вами, господин премьер-министр", – рассказал Зеленский.

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      Вторая история

      Они – не евреи, они – караимы. Такие показания под угрозой расстрела она дала ССовцам относительно соседки Воли Поляковой и ее отца Мордехая Зенгина. Семью Моисея Ховайло, его жену, маленького ребенка она спрятала в селе недалеко от Бахчисарая.

      Она – заведующая детского сада в оккупированном нацистами Крыму – скрыла национальность своих воспитанников. Выдала их за крымских татар, давала им татарские имена, научила их крымскотатарскому языку и обычаям, доставала фальшивые документы и медицинские справки.

      Она – мусульманка по вероисповеданию – спасла 88 евреев и звали ее Сайде Арифова.

      Третья история

      Его тюремный номер – 2399. Он, как и остальные пленники концлагеря, содержался в ужасных условиях. В 14-м бараке 3-го поля жили до 700 заключенных. Он отказался от досрочного освобождения.

      Если не буду здесь, кто поможет этим людям перейти все страдания? Они уйдут в вечность со своими грехами в глубоком разочаровании, что сопроводит их в ад,
      – он написал это в письме к своим 6 детям, которые ждали его дома.

      Он – украинский священник греко-католической церкви. Он спасал евреев, выдав им более 600 церковных метрик о крещении. Он был за это отправлен в концлагерь "Майданек". Его звали Емельян Ковч.

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      Эти истории на самом деле об одном: твоя национальность, твоя религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, когда есть доброе сердце, что движет тобой, и тотальное зло, которому ты противостоишь,
      – подчеркнул Президент Украины.

      Что известно о визите Зеленского в Израиль?Президент Украины 23 января прибыл в Израиль, где в частности, планировал посетить Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Однако Зеленский решил передать свое место и место украинской делегации тем, "кто пережил эту страшную трагедию". В рамках визита глава государства также встретился с премьер-министром Израиля, запланированы встречи со спикером кнессета страны. Зеленский посетил известную Стену плача.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Голокост Новости Израиля Владимир Зеленский История евреи Биньямин Нетаньяху
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