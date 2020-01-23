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      Зеленский в Израиле посетил Стену плача: фото

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      Владимир Зеленский в Израиле / пресс-служба Офиса Президента

      Президент Владимир Зеленский, который находится в Израиле с официальным визитом, побывал у Стены плача. Там он присоединился к молитве за мир в Украине.

      Молитву прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

      Актуально: Зеленский прилетел в Израиль, но не посетит форум памяти Холокоста: почему

      Там также обнародовали фото с главой государства в Иерусалиме. На нем видно, что для посещения знакового места Зеленский надел на голову кипу – традиционный еврейский мужской головной убор.

      Мир – это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах,
      – заявил Зеленский в Иерусалиме.

      Интересно, что в Израиль Зеленский приехал, чтобы посетить Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Однако, в последний момент украинский лидер решил не посещать мероприятие, а "отдать свое место и места делегации" тем, кто пережил эту страшную трагедию".

      Такое решение уже раскритиковали в Израиле. Там говорят, что мест хватает всем и жалеют о таком шаге Зеленского.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Офіс Президента Президент Украины Новости Израиля
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