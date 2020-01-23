Зеленский в Израиле посетил Стену плача: фото

Президент Владимир Зеленский, который находится в Израиле с официальным визитом, побывал у Стены плача. Там он присоединился к молитве за мир в Украине.

Молитву прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Там также обнародовали фото с главой государства в Иерусалиме. На нем видно, что для посещения знакового места Зеленский надел на голову кипу – традиционный еврейский мужской головной убор.

Мир – это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах,

– заявил Зеленский в Иерусалиме.

Интересно, что в Израиль Зеленский приехал, чтобы посетить Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Однако, в последний момент украинский лидер решил не посещать мероприятие, а "отдать свое место и места делегации" тем, кто пережил эту страшную трагедию".

Такое решение уже раскритиковали в Израиле. Там говорят, что мест хватает всем и жалеют о таком шаге Зеленского.