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      Зеленський в Ізраїлі відвідав Стіну плачу: фото

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      Володимир Зеленський в кіпі біля Стіни плачу / пресслужба Офісу президента

      Президент Володимир Зеленський, який перебуває в Ізраїлі з офіційним візитом, побував біля Стіни плачу. Там він долучився до молитви за мир в Україні. Зеленський біля Стіни плачу з'явився у традиційному головному уборі євреїв – кіпі.

      Молитву прочитали головний рабин Києва Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабинович. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

      Актуально: Зеленський прилетів до Ізраїля, але не відвідає форум пам’яті Голокосту: чому

      Там також оприлюднили фото з главою держави в Єрусалимі. На ньому видно, що для відвідин знакового місця Зеленський одягнув на голову кіпу – традиційний єврейський чоловічий головний убір.

      Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях,
      – заявив Зеленський у Єрусалимі.

      Цікаво, що в Ізраїль Зеленський приїхав, аби відвідати Всесвітній форум пам’яті Голокосту, присвячений 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц. Однак, в останній момент український лідер вирішив не відвідувати захід, а "віддати своє місце та місця делегації "тим, хто пережив цю страшну трагедію".

      Таке рішення вже розкритикували в Ізраїлі. Там кажуть, що місць вистачає усім і шкодують про такий крок Зеленського.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини Ізраїля Президент України Офіс Президента
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