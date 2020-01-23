Зеленський в Ізраїлі відвідав Стіну плачу: фото

Президент Володимир Зеленський, який перебуває в Ізраїлі з офіційним візитом, побував біля Стіни плачу. Там він долучився до молитви за мир в Україні. Зеленський біля Стіни плачу з'явився у традиційному головному уборі євреїв – кіпі.

Молитву прочитали головний рабин Києва Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабинович. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Актуально: Зеленський прилетів до Ізраїля, але не відвідає форум пам’яті Голокосту: чому

Там також оприлюднили фото з главою держави в Єрусалимі. На ньому видно, що для відвідин знакового місця Зеленський одягнув на голову кіпу – традиційний єврейський чоловічий головний убір.

Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях,

– заявив Зеленський у Єрусалимі.

Цікаво, що в Ізраїль Зеленський приїхав, аби відвідати Всесвітній форум пам’яті Голокосту, присвячений 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц. Однак, в останній момент український лідер вирішив не відвідувати захід, а "віддати своє місце та місця делегації "тим, хто пережив цю страшну трагедію".

Таке рішення вже розкритикували в Ізраїлі. Там кажуть, що місць вистачає усім і шкодують про такий крок Зеленського.