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      Зеленський прилетів до Ізраїля, але не відвідає форум пам’яті Голокосту

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      Зеленський в Ізраїлі 23.01.2020 / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський 23 січня прибув до Ізраїля, де зокрема планував відвідати Всесвітній форум пам’яті Голокосту, присвячений 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц (Освенцім). Проте Зеленський вирішив передати своє місце та місце української делегації тим, "хто пережив цю страшну трагедію".

      "На Всесвітній форум пам’яті Голокосту через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію. Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям", – написав Зеленський на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Зеленський заявив про можливість зустрітися з Путіним в Ізраїлі

      Президент також послався на пресу, яка повідомила, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду.

      Вважаю, що це правильно. До того ж це жодним чином не скасовує вшанування пам’яті жертв однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття делегацією України. Братимемо участь у всіх передбачених заходах і проведемо заплановані зустрічі з президентом, прем’єр-міністром та спікером кнесету держави Ізраїль,
      – наголосив Зеленський.

      Але на головний захід мають потрапити ті, хто на це найбільше заслуговує. Ті, хто здійснив найвеличніший подвиг – зберіг життя тоді, коли його практично неможливо було зберегти, резюмував український президент.

      Що відомо про форум пам'яті жертв Голокосту? Один з найбільших в історії Ізраїля заходів за участю світових лідерів. На нього зберуться понад 60 делегацій з різних країн: 45 очільників держав і урядів, спікерів парламентів, а також королівських осіб.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Історія євреї Володимир Зеленський Новини Ізраїля Голокост
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