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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Зеленський і Путін зустрінуться в Ізраїлі, – журналіст

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      23 січня президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Їхня зустріч пройде у Ізраїлі. Обидвоє туди мають прибути на Форум пам’яті Голокосту.

      Про зустріч Зеленського та Путіна у своєму телеграм-каналі написав російський журналіст Олексій Венедіктов. 

      Цікаво! Зеленський охарактеризував свої взаємини з Путіним

      “В Ізраїлі завтра (23 січня) відбудеться зустріч президентів Росії та України. А де ж ще їм зустрічатися", – підкреслив він. 

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      Теги: Новини України Новини політики Закордонні візити Зеленського Президент України Володимир Путін Володимир Зеленський
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