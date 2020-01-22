Зеленський і Путін зустрінуться в Ізраїлі, – журналіст

23 січня президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Їхня зустріч пройде у Ізраїлі. Обидвоє туди мають прибути на Форум пам’яті Голокосту.

Про зустріч Зеленського та Путіна у своєму телеграм-каналі написав російський журналіст Олексій Венедіктов.

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“В Ізраїлі завтра (23 січня) відбудеться зустріч президентів Росії та України. А де ж ще їм зустрічатися", – підкреслив він.

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