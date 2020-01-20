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      Зеленський охарактеризував свої взаємини з Путіним

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      Володимир Путін і Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський переконує, що взаємини з його російським колегою Володимиром Путіним перебувають на початковому етапі. Щодо думок господаря Кремля про Україну, то він, мабуть, розуміє ставлення українського гаранта: Україна – незалежна держава.

      Як зауважив український гарант у коментарі виданню The Times of Israel, діалог із Путіним уже почався. Зокрема, між ними відбулася низка телефонних дзвінків.

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      "Ми створили формат для нашого діалогу, а його результатом стали деякі чутливі рішення. Зокрема, ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися про нормандський формат. Після цього відбувся другий обмін полоненими – найбільший подібний обмін, – розповів Зеленський.

      За словами президента, уперше він зустрівся з Путіним у листопаді під час нормандського саміту в Парижі. Водночас це була перша зустріч між українським і російським президентами за останні три роки.

      Путін одного разу говорив, що Україна – це не країна, і чи думає він так зараз? Насправді я не знаю, про що він думає. Він мені такого не говорив. Я думаю, що він розуміє мої переконання. Тобто те, що Україна – незалежна країна. Ми – велика країна, найбільша в Європі. Думаю, він це розуміє. А що він про це думає, то це у його голові,
      – підкреслив Зеленський.

      Він додав, якби не прагнув до миру на сході, то ніколи б не мав наміру стати президентом.

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      До слова, на нормандському саміті Зеленський потиснув руку Путіну. Цікаво, що п’ятий президент Петро Порошенко під час зустрічей із господарем Кремля руку тому не тиснув.

      Якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, я є готовим і десять разів потиснути руку Путіну. Якщо повернуть окупований Крим, а його обов'язково колись повернуть, то й сто разів,
      пояснив свій крок Зеленський.

      Також він зазначив, що Путін – непроста та складна людина. А їхній діалог хоч і розпочався, проте сторони швидко не домовляться. 

      У Кремлі, зі свого боку, заявили, що зустріч Зеленського та Путіна у межах нормандського формату пройшла конструктивно, навіть прагматично та на засадах взаємоповаги. Наразі ж тут очікують від українського президента, що той зможе зупинити війну на Донбасі, виконавши таким чином свої передвиборчі обіцянки. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Володимир Зеленський Президент України
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