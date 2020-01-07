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      Він не боїться, – Яковина про зустріч Зеленського з Путіним

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      Для першого разу – чудово, – Яковина про зустріч Зеленського і Путіна / Getty Images

      Володимир Зеленський обрав правильну тональність розмов із Володимиром Путіним. На відміну від більшості українських політиків, Президент України не боїться російського лідера.

      Багато українських політиків мають реальний страх перед Путіним, про це журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина розповів в інтерв’ю 24 каналу.

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      Він зазначив, що політики вважають Путіна "жахливим, злим генієм, який може знищити будь-яку людину одним поглядом". Натомість Зеленський під час своєї зустрічі з Путіним "виглядав зовсім непогано".

      Як для першого разу, то взагалі – чудово. У цьому, я переконаний, йому допомагає його "борзість" (у хорошому розумінні цього слова). Він не боїться,
      – сказав Яковина.

      Журналіст зазначив, що "Путін насправді теж людина з робітничого кварталу". Водночас Яковина вважає, що Зеленський обрав правильну тональність розмов з Путіним.

      "Він не відступає, не намагається вдавати з себе інтелігентну людину. Найголовніше – не відступає. Я вважаю, що наступна зустріч, яка відбудеться у квітні (2020 року – 24 канал), вона буде успішною для України", – пояснив він.

      Яковина також зазначив, що зараз для Путіна "надзвичайно важливо провести вибори на Донбасі".

      Володимир Зеленський та Володимир Путін вперше особисто зустрілись під час нормандської зустрічі, яка відбулась у Парижі 9 грудня. До цього вони мали кілька телефонних розмов. Наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" запланована на квітень 2020 року. 

      Про що домовилися лідери
      Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Україна – Росія
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