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      Он не боится, – Яковина о встрече Зеленского с Путиным

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      Для первого раза – замечательно, – Яковина о встрече Зеленского и Путина / Getty Images

      Владимир Зеленский выбрал правильную тональность разговоров с Владимиром Путиным. В отличие от большинства украинских политиков, президент Украины не боится российского лидера.

      Многие украинские политики реально боятся Путина, об этом журналист и международный обозреватель Иван Яковина рассказал в интервью 24 каналу.

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      Он отметил, что политики считают Путина "ужасным, злым гением, который может уничтожить любого человека одним взглядом". А вот Зеленский во время своей встречи с Путиным "выглядел совсем неплохо".

      Как для первого раза, то вообще – замечательно. В этом, я убежден, ему помогает его "борзость" (в хорошем смысле этого слова). Он не боится,
      – сказал Яковина.

      Журналист отметил, что "Путин на самом деле тоже человек из рабочего квартала". В то же время Яковина считает, что Зеленский выбрал правильную тональность разговоров с Путиным.

      "Он не отступает, не пытается изображать из себя интеллигентного человека. Самое главное – не отступает. Я считаю, что следующая встреча, которая состоится в апреле (2020 года – 24 канал), она будет успешной для Украины", – объяснил он.

      Яковина также отметил, что сейчас для Путина "чрезвычайно важно провести выборы на Донбассе".

      Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые лично встретились во время нормандской встречи, которая состоялась в Париже 9 декабря. До этого они провели несколько телефонных разговоров. Следующая встреча лидеров "нормандской четверки" запланирована на апрель 2020 года.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Нормандская встреча 2019 Новости России Владимир Путин Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия
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