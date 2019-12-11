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      Що Росія очікує від Зеленського: заява Лаврова після саміту в Парижі

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      Лавров озвучив очікування Росії від Зеленського / ria.ru

      Зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна у рамках нормадського саміту в Парижі пройшла конструктивно. Тепер Росія очікує, що український президент зможе зупинити війну на Донбасі.

      Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на брифінгу під час візиту до Вашингтона 10 грудня, пише ТАСС. Там він і прокоментував результати переговорів "нормандської четвірки", що пройшли в Парижі 9 грудня.

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      "Атмосфера переговорів і в нормандському форматі, а потім між президентами Путіним і Зеленським була конструктивною, я б сказав прагматичною і на засадах взаємоповаги", – зазначив міністр.

      За його словами, розмова українського та російського лідерів пройшла без гучних заяв і вони "шукають реальний спосіб" закінчення конфлікту на Донбасі. 

      Росія розраховує, що Зеленський буде слідувати своїм передвиборчим обіцянкам, зупинить війну в Донбасі і припинить загибель людей. Це можна зробити, виконавши мінські домовленості,
      – сказав Лавров.

      Така заява виглядає особливо дивною від глваи МЗС РФ. Адже саме Росія 5 років тому анексувала український Крим та розв'язала криваву війну на Донбасі. Усі ці роки агресор допомагає бойовикам, перекидає їм зброю, важку техніку та навіть своїх російських військових. Також усі дії ватажків бойовиків напряму контролює Кремль.

      Про що домовилась "нормандська четвірка"?

      Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі вони домовились:

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.

      Про що домовилась нормандська четвірка
      Про що домовились лідери на нормандському саміті / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Сергій Лавров Нормандський формат
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