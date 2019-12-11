Что Россия ожидает от Зеленского: заявление Лаврова после саммита в Париже

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках нормандского саммита в Париже прошла конструктивно. Теперь Россия ожидает, что украинский президент сможет остановить войну на Донбассе.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге во время визита в Вашингтон 10 декабря, пишет ТАСС. Там он и прокомментировал результаты переговоров "нормандской четверки", прошедших в Париже 9 декабря.

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"Атмосфера переговоров в нормандском формате, а затем между президентами Путиным и Зеленским была конструктивной, я бы сказал прагматичной и на взаимоуважительной основе", – отметил министр.

По его словам, разговор украинского и российского лидеров прошел без громких заявлений и они "ищут реальный способ" окончания конфликта на Донбассе.

Россия рассчитывает, что Зеленский будет следовать своим предвыборным обещаниям, остановит войну на Донбассе и прекратит гибель людей. Это можно сделать, выполнив минские договоренности,

– сказал Лавров.

Такое заявление выглядит особенно странным от главы МИД РФ. Ведь именно Россия 5 лет назад аннексировала украинский Крым и развязала кровавую войну на Донбассе. Все эти годы агрессор помогает боевикам, перебрасывает им оружие, тяжелую технику и даже своих российских военных. Также все действия главарей боевиков напрямую контролирует Кремль.

О чем договорилась "нормандская четверка"?

Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи они договорились:

Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;

разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;

стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;

на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.



О чем договорились лидеры на нормандском саммите / Инфографика 24 канал