Які сценарії може використати Путін, щоб зберегти свою владу після 2024 року

Президент Росії Володимир Путін може скористатися кількома сценаріями для збереження своєї влади після 2024 року.

Про сценарії збереження влади Путіна написало видання Financial Times.

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Варіанти збереження влади Путіна

Путін може знову зайняти пост прем'єр-міністра.

Може очолити Держраду, яка в такому разі перетвориться на орган, що диктує дії уряду.

Може стати лідером правлячої партії, яка контролює парламент, і таким чином впливати на політику Росії.

Путіну потрібен конкретний механізм влади і важелі, які він міг би використовувати. Йому не хочеться бути старим, який командує усіма за рахунок духовного авторитету. Тепер у нього є кілька років для того, щоб подумати про організацію перехідного періоду. Він може без жодного ризику запустити перегони тарганів серед суперників,

– розповіло близьке до Кремля джерело видання.

Путін розчистив ігрове поле для визначення майбутньої моделі влади, вважає керівник однієї з великих російських компаній, що розмовляв з Financial Times на умовах анонімності. За його словами, господар Кремля тримав свої козирі в таємниці, і тепер у нього є кілька варіантів на вибір, маса часу для підготовки і жодного явного потенційного наступника.

Найімовірніше, теперішні перестановки в уряді Росії є спробою пом'якшити суспільне невдоволення як урядом, так і загальною соціально-економічною ситуацією в країні, розповів аналітик консалтингової фірми Teneo Андріус Турсу.

Зміна прем'єр-міністра в Росії ні на що не вплине, вважає політолог Гліб Павловський. Він пояснив, що якщо новий російський прем’єр Михайло Мішустін і стане наступником Путіна, то буде лише технічною фігурою.

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"Насправді влада у Кремля, силових структур і наближених Путіна. Це дивний спосіб задоволення потреби у змінах, тому що насправді нічого не змінюється. Система, по суті, абсолютно та ж сама", – зазначив політолог.

Схожої думки дотримується політологиня Катерина Шульман, яка назвала запропоновані реформи спробою прикинутися, що дещо в Росії зміниться, водночас залишивши все, як і раніше.

Медведєву вигідно відсидітися, поки хтось енергійніше займається непопулярними речами,

– вважає близький до Кремля джерело Financial Times.

За його словами, хоча призначення колишнього прем'єра Дмитра Медведєва заступником голови Ради безпеки не було підвищенням, воно дозволяє зберегти політичне майбутнє Медведєва.

Що відомо про відставку уряду Росії

15 січня прем'єр-міністр Росії Медведєв заявив про відставку уряду. Він назвав правильним прийняття такого рішення після оголошення Путіним пропозицій про зміну Конституції.

Водночас Путін ввів нову посаду – заступника голови Ради безпеки Росії і призначив на неї Медведєва. А прем'єрське крісло посів Володимир Мішустін.

Які зміни до Конституції замислив Путін: