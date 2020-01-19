Какие сценарии может использовать Путин, чтобы сохранить свою власть после 2024 года

Президент России Владимир Путин может воспользоваться несколькими сценариями для сохранения своей власти после 2024 года.

О сценарии сохранения власти Путина написало издание Financial Times.

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Варианты сохранения власти Путина

Путин может снова занять пост премьер-министра.

Может возглавить Госсовет, который в таком случае превратится в орган, диктующий действия правительству.

Может стать лидером правящей партии, которая контролирует парламент, и таким образом влиять на политику России.

Путину нужен конкретный механизм власти и рычаги, которые он мог бы использовать. Ему не хочется быть стариком, который командует всеми за счет духовного авторитета. Теперь у него есть несколько лет для того, чтобы подумать об организации переходного периода. Он может без всякого риска запустить гонки тараканов среди соперников,

– рассказал близкий к Кремлю источник.

Путин расчистил игровое поле для определения будущей модели власти, считает руководитель одной из крупных российских компаний, который разговаривал с Financial Times на условиях анонимности. По его словам, хозяин Кремля держал свои козыри в тайне и теперь у него есть несколько вариантов на выбор, масса времени для подготовки и ни одного явного потенциального преемника.

Скорее всего, нынешние перестановки в правительстве России являются попыткой смягчить общественное недовольство как правительством, так и общей социально-экономической ситуацией в стране, рассказал аналитик консалтинговой фирмы Teneo Андриус ​​Турсу.

Изменение премьер-министра в России ни на что не повлияет, считает политолог Глеб Павловский. Он пояснил, что если новый российский премьер Михаил Мишустин и станет преемником Путина, то лишь технической фигурой.

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"На самом деле власть у Кремля, силовых структур и приближенных Путина. Это странный способ удовлетворения потребности в изменениях, потому что на самом деле ничего не меняется. Система, по сути, абсолютно та же", – отметил политолог.

Похожего мнения придерживается политолог Екатерина Шульман, которая назвала предложенные реформы попыткой притвориться, что кое-что в России изменится, одновременно оставив все, как и раньше.

Медведеву выгодно отсидеться, пока кто-то энергично занимается непопулярными вещами,

– считает близкий к Кремлю источник Financial Times.

По его словам, хотя назначение бывшего премьера Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности не было повышением, оно позволяет сохранить политическое будущее Медведева.

Что известно об отставке правительства России

15 января премьер-министр России Медведев заявил об отставке правительства. Он назвал правильным принятие такого решения после объявления Путиным предложений об изменении Конституции.

В то же время Путин ввел новую должность – заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее Медведева. А премьерское кресло занял Владимир Мишустин.

Какие изменения в Конституцию задумал Путин: