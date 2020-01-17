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      Путин после Путина: зачем президенту России отставка Медведева

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      Зачем Путину отставка Медведева / Getty Images

      Президент России Владимир Путин планирует воплотить в жизнь в России казахстанский сценарий, когда вся власть в стране будет сосредоточена в одном органе, который после 2024 года возглавит сам Путин. При этом экс-премьер Дмитрий Медведев займет в этой организации свою нишу.

      Отставка российского правительства связана не с низким рейтингом Медведева, не с неудачными реформами, а с перегруппировкой фигур на необходимой Путину доске, чтобы продлить собственную власть. Такое мнение в комментарии InfoResist высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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      Какова будущая роль у Медведева

      Если условно говорить: Путин после Путина. Потому что Владимир Путин из власти не уйдет. В предстоящей игре после 2024 года Медведев займет какую-то свою нишу. Он будет исполнять свою роль,
      – считает Фейгин.

      Он добавил, что при этом непонятно, будет ли будущая роль Медведева ключевой. Чтобы понять, он будет выполнять функцию гаранта чего-то при Путине, должно пройти еще много времени.

      С чем точно не связана отставка правительства России

      Путин выстраивает новую конфигурацию власти. Поэтому связывать отставку правительства с митингами, пенсионной реформой и общественным недовольством не стоит, заверил правозащитник.

      "Рейтинг Медведева всегда был очень-очень низким, много лет, даже еще до пенсионной реформы, которая вызвала огромное раздражение в обществе. Поэтому отставка правительства, скорее связана с так называемым транзитом власти", – считает Фейгин.

      После президентства Путин возглавит объединенный орган

      Он предположил, что Путин готовится реализовать казахстанский сценарий, тем самым объединив Совет безопасности России с Госсоветом.

      "Путин вообще осторожно сказал, что это будет какой-то казахстанский сценарий. При котором Госсовет, являющийся органом с непонятными пока полномочиями, должен стать прообразом того, что существует в Казахстане. Я, кстати, не исключаю, что Совет безопасности с Госсоветом соединят. Сделают единый орган, наполнят его широкими полномочиями, которые будут сопоставимы с полномочиями у Назарбаева в Казахстане. И это такой объединенный орган возглавит опять же Путин после того, как перестанет быть президентом", – рассказал правозащитник.

      По его мнению, Медведев просто занял место, на которое ему указал Путин. Однако при этом Фейгин не видит политического смысла в отставке Медведева.

      Кто сменил Медведева? Какой-то Мишустин. Это человек ноунейм. Такой же обычный коррупционер, как и все остальные. Придавать этому глобального значения не стоит. То есть это просто фамилия,
      – сказал правозащитник.

      К теме: Михаил Мишустин стал премьером России: Путин подписал указ

      Так, он привел пример главы Минобороны Сергея Шойгу. Тот в свое время был главой МЧС, затем – губернатором Московской области, проработал чуть больше года, а затем его вернули на должность министра обороны. По оценкам Фейгина, это не имело никакого значения. Имело значение только близость или удаленность Шойгу от Путина.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Владимир Путин Дмитрий Медведев Новости России
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