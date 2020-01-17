Путін після Путіна: навіщо президентові Росії відставка Медведєва

Президент Росії Володимир Путін планує втілити в життя в Росії казахстанський сценарій, коли вся влада в країні буде зосереджена в одному органі, який після 2024 року очолить сам Путін. При цьому експрем’єр Дмитро Медведєв займе в цій організації свою нішу.

Відставка російського уряду пов'язана не з низьким рейтингом Медведєва, не з невдалими реформами, а з перегрупуванням фігур на необхідній Путіну дошці, щоб продовжити власну владу. Таку думку в коментарі InfoResist висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Яка майбутня роль у Медведєва

Якщо умовно говорити: Путін після Путіна. Тому що Володимир Путін від влади не піде. В майбутній грі після 2024 року Медведєв займе якусь свою нішу. Він виконуватиме свою роль,

– вважає Фейгін.

Він додав, що при цьому незрозуміло, чи буде майбутня роль Медведєва ключовою. Щоб зрозуміти, чи виконуватиме він функцію гаранта чогось при Путіні, має минути ще багато часу.

З чим точно не пов’язана відставку уряду Росії

Путін вибудовує нову конфігурацію влади. Тому пов'язувати відставку уряду з мітингами, пенсійною реформою і громадським невдоволенням не варто, запевнив правозахисник.

"Рейтинг Медведєва завжди був дуже-дуже низьким, багато років, ще навіть до пенсійної реформи, яка викликала величезне роздратування в суспільстві. Тому відставка уряду швидше пов'язана з так званим транзитом влади", – вважає Фейгін.

Після президенства Путін очолить об’єднаний орган

Він припустив, що Путін готується реалізувати казахстанський сценарій, тим самим об'єднавши Раду безпеки Росії з Держрадою.

"Путін взагалі обережно сказав, що це буде якийсь казахстанський сценарій. При якому Держрада, яка є органом з незрозумілими поки що повноваженнями, повинна стати прообразом того, що існує в Казахстані. Я, до речі, не виключаю, що Раду безпеки з Держрадою з'єднають. Зроблять єдиний орган, наповнять його широкими повноваженнями, які будуть порівнянні з повноваженнями у Назарбаєва в Казахстані. І це такий об'єднаний орган очолить знову ж Путін після того, як перестане бути президентом", – розповів правозахисник.

На його думку, Медведєв просто зайняв місце, на яке йому вказав Путін. Однак при цьому Фейгін не бачить політичного сенсу у відставці Медведєва.

Хто змінив Медведєва? Якийсь Мішустін. Це людина ноунейм. Такий же звичайний корупціонер, як і всі інші. Надавати цьому глобального значення не варто. Тобто це просто прізвище,

– сказав правозахисник.

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Так, він навів приклад очільника Міноборони Сергія Шойгу. Той свого часу був главою МНС, потім – губернатором Московської області, пропрацював трохи більше року, а потім його повернули на посаду міністра оборони. За оцінками Фейгіна, це не мало жодного значення. Мала значення тільки близькість або віддаленість Шойгу від Путіна.