Зеленский охарактеризовал свои отношения с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что отношения с его российским коллегой Владимиром Путиным находятся на начальном этапе. Что касается мыслей хозяина Кремля об Украине, то он, видимо, понимает убеждения украинского гаранта: Украина – независимое государство.

Как отметил украинский гарант в комментарии изданию The Times of Israel , диалог с Путиным уже начался . В частности, между ними последовал ряд телефонных звонков.

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" Мы создали формат для нашего диалога, а его результатом стали некоторые чувствительные решения. В частности, мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о нормандском формате. После этого состоялся второй обмен пленными –крупнейший подобный обмен, – рассказал Зеленский.

По словам президента, впервые он встретился с Путиным в ноябре во время нормандского саммита в Париже . В то же время это была первая встреча между украинским и российским президентами за последние три года.

Путин однажды говорил, что Украина – это не страна, и думает ли он так сейчас? На самом деле я не знаю, о чем он думает. Он мне такого не говорил. Я думаю, что он понимает мои убеждения. То есть то, что Украина – независимая страна. Мы – великая страна, крупнейшая в Европе. Думаю, он это понимает. А что он об этом думает, то это в его голове,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, если бы не стремился к миру на востоке, то никогда бы не собирался стать президентом.

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К слову, на нормандском саммите Зеленский пожал руку Путину. Интересно, что пятый президент Петр Порошенко во время встреч с хозяином Кремля руку тому не жал.

Если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированный Донбасс, я готов и десять раз пожать руку Путину. Если вернут оккупированный Крым, а его обязательно когда-то вернут, то и сто раз,

– пояснил свой шаг Зеленский.

Также он отметил, что Путин – непростой и сложный человек . А их диалог хоть и начался, однако стороны быстро не договорятся.

В Кремле в свою очередь заявили, что встреча Зеленского и Путина в рамках нормандского формата прошла конструктивно, даже прагматично и на основе взаимоуважения. Пока же здесь ожидают от украинского президента, что тот сможет остановить войну на Донбассе, выполнив таким образом свои предвыборные обещания.