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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Зеленський: Якщо нам повернуть Донбас і Крим, я готовий хоч 100 раз потиснути руку Путіну

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      Президент Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має розмовляти з президентом Росії-агресора Володимиром Путіним, аби припинити війну на Донбасі. Окрім того, глава держави готовий потиснути руку очільнику Кремля, якщо він поверне Україні окуповані території та анексований Крим.

      Глава держави в ефірі програми "Право на владу" сказав, що вони з Путіним дивились один одному в очі протягом 8 годин на нормандських переговорах. Президенти сиділи один навпроти одного.

      Важливо: Нормандська зустріч: чи витримав Зеленський випробування Путіним

      За словами глави держави, на саміті він відчував потужну підтримку з боку Німеччини і Франції і вдячний їм за це.

      Що стосується президента РФ, я зрозумів, що він непроста, складна людина. Але мені зрозуміло багато з цієї першої зустрічі. Я точно зрозумів, що у нас розпочався діалог, ми можемо домовлятися. Це буде нешвидко, але це буде. У нас достатньо сильна позиція – війна в Україні, на жаль. А це наша земля і наші люди,
      – сказав Зеленський.

      Президент підтвердив, що подав руку главі Кремля на нормандському саміті. За його словами, це було потрібно під час зустрічі на вищому рівні аби розпочати діалог, про щось домовлятися і вирішувати питання.

      До теми: Нормандська зустріч у Парижі: все, що відомо про результати та наслідки

      Зеленський пояснив, що розмови з Росією неоюхідні для закінчення війни на Сході та вирішення інших складних питань.

      Якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, я готовий і десять разів потиснути руку Путіну. Якщо повернуть окупований Крим, а його обов'язково колись повернуть, – то й сто разів,
      – наголосив Зеленський.

      Як пройшли переговори Зеленського і Путіна? Зустріч українського і російського президентів тривала 1,5 години. Глава Кремля запевнив, що вона пройшла "добре, по-діловому". Зеленський у свою чергу визнав, що з Путіним було складно домовлятися, оскільки вони з ним різні за темпераментом люди. Місцями у них виникала й "потужна" та жорстка розмова.

      Про що домовилась "нормандська четвірка"?

      Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що:

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.

      Про що домовились лідери на нормандському саміті
      Про що домовились лідери на нормандському саміті / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Анексія Криму
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