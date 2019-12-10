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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Іноді виникала жорстка розмова, – Зеленський про враження від Путіна

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      Володимир Зеленський і Володимир Путін / ТАСС

      Президент України Володимир Зеленський розповів про свої враження від першої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

      Зеленський визнав, що було складно домовлятися з Путіним, оскільки вони з ним різні за темпераментом люди.

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      Найскладнішим питанням виявилось питання кордону. Глава української держави розповів, що намагався обговорити цю проблему в рамках чотирьохстороннього формату і в ході особистої зустрічі з Путіним.

      Я швидка людина, раз-раз і домовився. А він намагався обговорити кожну маленьку деталь усіх питань, яких ми торкались на двосторонній зустрічі. Природня біомеханіка у нього,
      – наголосив Зеленський.

      Водночас, президент України сказав, що президенти були дуже втомлені. Тому, місцями виникала й "потужна" та жорстка розмова.

      На питання журналістів, чи переграв він Путіна, Зеленський сказав, що не знає "хто кого". За його словами, зараз йому важливо бути дипломатом.

      Відзначимо, що Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. Розмова затягнулася на 1,5 години. Глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Володимир Путін Новини України Новини політики
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