Іноді виникала жорстка розмова, – Зеленський про враження від Путіна

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої враження від першої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

Зеленський визнав, що було складно домовлятися з Путіним, оскільки вони з ним різні за темпераментом люди.

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Найскладнішим питанням виявилось питання кордону. Глава української держави розповів, що намагався обговорити цю проблему в рамках чотирьохстороннього формату і в ході особистої зустрічі з Путіним.

Я швидка людина, раз-раз і домовився. А він намагався обговорити кожну маленьку деталь усіх питань, яких ми торкались на двосторонній зустрічі. Природня біомеханіка у нього,

– наголосив Зеленський.

Водночас, президент України сказав, що президенти були дуже втомлені. Тому, місцями виникала й "потужна" та жорстка розмова.

На питання журналістів, чи переграв він Путіна, Зеленський сказав, що не знає "хто кого". За його словами, зараз йому важливо бути дипломатом.

Відзначимо, що Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. Розмова затягнулася на 1,5 години. Глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".

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