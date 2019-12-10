Результати нормандської зустрічі: про що домовились у Парижі

Лідери "нормандської четвірки" завершили переговори і підбили перші підсумки зустрічі у Парижі. Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. Розмова затягнулася на 1,5 години. Глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".

За підсумками переговорів лідери нормандської четвірки вже опублікували підсумковий документ. У тексті документа вказані зобов'язання сторін щодо Донбасу, які вони мають виконати у найближчий час.

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Наступна зустріч нормандської четвірки має відбутися через 4 місяці. До цього часу, радники і міністри готуватимуть умови для цієї зустрічі.

Обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський та лідер Росії Володимир Путін попередньо домовились про новий масштабний обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" між Росією та Україною. Він повинен пройти до 31 грудня 2019 року.

Зеленський згодом уточнив, що домовились про обмін всіх "узгоджених" полонених. За його словами, це 72 людини. Він додав, що треба відокремлювати полонених, які перебувають в окупованому Криму та РФ.

Детальніше: Зеленський і Путін домовились про новий обмін полоненими до 31 грудня

Було погоджено необхідність верифікувати повні списки та дати доступ представникам "Червоного хреста" до усіх утримуваних осіб.



Скільки українців залишаються у російському полоні / інфографіка 24 каналу

Повне припинення вогню на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що сторони домовилися про повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року.

Лідери "нормандської четвірки" домовились про повний доступ місії ОБСЄ на Донбасі.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський вказав про розширення мандату місії ОБСЄ для здійснення ефекивнішого спостереження в зоні конфлікту. Спостерігачі матимуть право 24 години на добу здійснювати свої функції.

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Сторони зобов'язуються підтримувати розробку і здійснення оновленого плану розмінування.

Президент Росії Володимир Путін у своїй промові підтвердив цю домовленість.

Окрім того, сторони домовились про відкриття нових пунктів пропуску на лінії розмежування на Донбасі.

Розведення військ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом у межах тристоронньої конктактної групи в Мінську мають обговорити питання подальшого розведення військ на Донбасі.

Сторони погодили це обговорення. Мовиться про додаткові зони розведення одночасно в трьох точках. Зеленський зауважив, що вони мають гуманітарне значення для всіх українців.

Водночас український президент висловив упевненість, що "нормандська четвірка" повернеться до вирішення цього питання на наступній зустрічі у нормандському форматі.

Дивіться відео виступу Зеленського на саміті "нормандської четвірки":

Особливий статус для Донбасу

Президент Володимир Зеленський погодився затвердити особливий статус Донбасу на постійній основі. Про це свідчить комюніке "нормандської четвірки", прийняте за результатами паризького саміту.

Закон про особливий статус буде узгоджуватися в тристоронньій контактній групі і в форматі "нормандської четвірки".

Путін у Парижі: Україна має амністувати бойовиків і змінити Конституцію щодо статусу Донбасу

У Комплексі заходів, на який послалися лідери "четвірки", прописано "проведення конституційної реформи в Україні" і "вступ нової Конституції, яка передбачає в якості ключового елемента децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

Водночас, президент Росії Володимир Путін прямо заявив, що Україна повинна буде прописати "особливий статус" в Конституції.

Виступ Путіна після зустрічі в Парижі: дивіться відео

Питання кордону

Президент Зеленський заявив, що у нього та президента РФ Володимира Путіна "абсолютно різний погляд" на передачу під контроль Києва непідконтрольної ділянки кордону України та Росії.

За словами глави української держави, він наполягав на передачі кордону Україні до проведення місцевих виборів. Але Путін відмовився від цієї пропозиції.

Червоні лінії

Зеленський заявив, що ніколи не порушить низку принципів:

неможливість федералізації,

Україна — унітарна держава;

неможливість будь-кого вчиняти вплив на вектор розвитку України;

неможливість вчиняти поступки за рахунок територій України,

Крим і Донбас — це Україна.

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ауважимо, що у складі української делегації разом з Зеленським були: глава Офісу Президента Андрій Богдан, міністр енергетики Олексій Оржель, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, глава МЗС Вадим Пристайко, помічники президента Андрій Єрмак і Сергій Шефір, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, глава СБУ Іван Баканов, глава МВС Арсен Аваков і начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

Що цікаво, під час самої нормандської зустрічі президента Путіна посадили навпроти Зеленського. Ліворуч від Путіна сидить Меркель, а праворуч – Макрон.

Підсумки зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі: повне відео брифінгу