Результаты нормандской встречи: о чем договорились в Париже

Лидеры "нормандской четверки" завершили переговоры и подвели первые итоги встречи в Париже.

По итогам переговоров лидеры нормандской четверки уже опубликовали итоговый документ. В тексте документа указаны обязательства сторон по Донбассу, которые они должны выполнить в ближайшее время.

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Следующая встреча нормандской четверки должна состояться через 4 месяца. К этому времени, советники и министры будут готовить условия для этой встречи.

Обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер России Владимир Путин предварительно договорились о новом масштабном обмене пленными в формате "всех на всех" между Россией и Украиной. Он должен пройти до 31 декабря 2019 года.

Зеленский впоследствии уточнил, что договорились об обмене всех "согласованных" пленных. По его словам, это 72 человека. Он добавил, что надо отделять пленных, находящихся в оккупированном Крыму и РФ.

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Была согласована необходимость верифицировать полные списки и дать доступ представителям "Красного креста" ко всем удерживаемым лицам.



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Полное прекращение огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по результатам нормандской встречи объявил, что стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.

Лидеры "нормандской четверки" договорились о полном доступе миссии ОБСЕ на Донбассе.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сказал о расширении мандата миссии ОБСЕ для осуществления более эффективного наблюдения в зоне конфликта. Наблюдатели имеют право 24 часа в сутки осуществлять свои функции.

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Стороны обязуются поддерживать разработку и осуществление обновленного плана разминирования.

Президент России Владимир Путин в своей речи подтвердил эту договоренность.

Кроме того, стороны договорились об открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе.

Разведение войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в рамках трехсторонней конктактной группы в Минске должны обсудить вопросы дальнейшего разведения войск на Донбассе.

Стороны согласовали это обсуждение. Говорится о дополнительных зонах разведения одновременно в трех точках. Зеленский отметил, что они имеют гуманитарное значение для всех украинцев.

В то же время украинский президент выразил уверенность, что "нормандская четверка" вернется к решению этого вопроса на следующей встрече в нормандском формате.

Смотрите видео выступления Зеленского на саммите "нормандской четверки":

Особый статус для Донбасса

Президент Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе. Об этом свидетельствует коммюнике "нормандской четверки", принятое по результатам парижского саммита.

Закон об особом статусе будет согласовываться в трехсторонней контактной группе и в формате "нормандской четверки".

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В Комплексе мероприятий, на который сослались лидеры "четверки", прописано "проведение конституционной реформы в Украине" и "вступление новой Конституции, которая предусматривает в качестве ключевого элемента децентрализации (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов) , а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В то же время, президент России Владимир Путин прямо заявил, что Украина должна будет прописать "особый статус" в Конституции.

Выступление Путина после встречи в Париже: смотрите видео

Вопрос границы

Президент Зеленский заявил, что у него и президента РФ Владимира Путина "абсолютно разный взгляд" на передачу под контроль Киева неподконтрольного участка границы Украины и России.

По словам главы украинского государства, он настаивал на передаче границы Украины до проведения местных выборов. Но Путин отказался от этого предложения.

Красные линии

Зеленский заявил, что никогда не нарушит ряд принципов:

невозможность федерализации;

Украина – унитарное государство;

невозможность кого-либо влияниять на вектор развития Украины;

невозможность совершать уступки за счет территорий Украины;

Крым и Донбасс – это Украина.

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Заметим, что в составе украинской делегации вместе с Зеленским были: глава Офиса Президента Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава МИД Вадим Пристайко, помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Что интересно, во время самой нормандской встречи президента Путина посадили напротив Зеленского. Слева от Путина сидит Меркель, а справа – Макрона.

Итоги встречи "нормандской четверки" в Париже: полное видео брифинга