Чего ждут украинцы от нормандского саммита: опрос

9 декабря в Париже началась встреча "нормандской четверки" – лидеров Украины, Франции, Германии и России. Мы спросили у украинцев, какие результаты этой встречи они ждут и надеются.

Последний раз лидеры этих четырех стран собирались вместе в 2016 году. С тех пор изменился даже состав "нормандской четверки": президента Франции Франсуа Олланда заменил Эммануэль Макрон, а Петра Порошенко – Владимир Зеленский.

Смотрите видео: Нормандская встреча – начались переговоры Зеленского с Меркель

Кроме общей встречи лидеров планируются также двусторонние встречи участников. В частности, Владимир Зеленский пообщается с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель, а также с Владимиром Путиным.

Важно! Встречу лидеров Украины и России запланировано провести уже после проведения саммита, и это будет первый личный диалог между президентами.

Предпосылками саммита стали согласование Украиной текста формулы Штайнмайера, разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском, а также восстановление моста через реку Северский Донец.

Поэтому мы решили спросить у украинцев, какие результаты они ожидают от переговоров в нормандском формате и о чем, по их мнению, поговорят между собой президенты Украины и России.

Украинцы о нормандской встрече: смотрите видео