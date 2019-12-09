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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Чего ждут украинцы от нормандского саммита: опрос

      185 Читати новину українською
      Владимир Зеленский прибыл в Париж / tass.ru

      9 декабря в Париже началась встреча "нормандской четверки" – лидеров Украины, Франции, Германии и России. Мы спросили у украинцев, какие результаты этой встречи они ждут и надеются.

      Последний раз лидеры этих четырех стран собирались вместе в 2016 году. С тех пор изменился даже состав "нормандской четверки": президента Франции Франсуа Олланда заменил Эммануэль Макрон, а Петра Порошенко – Владимир Зеленский.

      Смотрите видео: Нормандская встреча – начались переговоры Зеленского с Меркель

      Кроме общей встречи лидеров планируются также двусторонние встречи участников. В частности, Владимир Зеленский пообщается с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель, а также с Владимиром Путиным.

      Важно! Встречу лидеров Украины и России запланировано провести уже после проведения саммита, и это будет первый личный диалог между президентами.

      Предпосылками саммита стали согласование Украиной текста формулы Штайнмайера, разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском, а также восстановление моста через реку Северский Донец.

      Поэтому мы решили спросить у украинцев, какие результаты они ожидают от переговоров в нормандском формате и о чем, по их мнению, поговорят между собой президенты Украины и России.

      Украинцы о нормандской встрече: смотрите видео

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Владимир Зеленский Украина – Россия Владимир Путин Ангела Меркель Эммануэль Макрон
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