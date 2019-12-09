Чого чекають українці від нормандського саміту: опитування

9 грудня у Парижі розпочалася зустріч "нормандської четвірки" – лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. Ми запиталися в українців, на які результати цієї зустрічі вони чекають та сподіваються.

Востаннє лідери чотирьох країн збиралися разом в 2016 році.

Дивіться відео: Нормандська зустріч – розпочались переговори Зеленського з Меркель

Відтоді змінився навіть склад "нормандської четвірки": президента Франції Франсуа Олланда замінив Еммануель Макрон, а Петра Порошенка – Володимир Зеленський.

Крім загальної зустрічі лідерів плануються також двосторонні зустрічі учасників. Зокрема, Володимир Зеленський поспілкується із Еммануелем Макроном, Ангелою Меркель, а також із Володимиром Путіним.

Важливо! Зустріч лідерів України та Росії заплановано провести вже після проведення саміту і це буде перший особистий діалог між президентами.

Передумовами саміту стали погодження Україною тексту формули Штайнмаєра, розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, а також відбудова мосту через річку Сіверський Донець.

Тому ми вирішили запитати в українців, яких результатів вони очікують від перемовин у нормандському форматі та про що, на їхню думку, поговорять між собою президенти України та Росії.

Українці про нормандську зустріч: дивіться відео