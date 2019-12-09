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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Чого чекають українці від нормандського саміту: опитування

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      Володимир Зеленський в Парижі / tass.ru

      9 грудня у Парижі розпочалася зустріч "нормандської четвірки" – лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. Ми запиталися в українців, на які результати цієї зустрічі вони чекають та сподіваються.

      Востаннє лідери чотирьох країн збиралися разом в 2016 році. 

      Дивіться відео: Нормандська зустріч – розпочались переговори Зеленського з Меркель

      Відтоді змінився навіть склад "нормандської четвірки": президента Франції Франсуа Олланда замінив Еммануель Макрон, а Петра Порошенка – Володимир Зеленський.

      Крім загальної зустрічі лідерів плануються також двосторонні зустрічі учасників. Зокрема, Володимир Зеленський поспілкується із Еммануелем Макроном, Ангелою Меркель, а також із Володимиром Путіним.

      Важливо! Зустріч лідерів України та Росії заплановано провести вже після проведення саміту і це буде перший особистий діалог між президентами.

      Передумовами саміту стали погодження Україною тексту формули Штайнмаєра, розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, а також відбудова мосту через річку Сіверський Донець.

      Тому ми вирішили запитати в українців, яких результатів вони очікують від перемовин у нормандському форматі та про що, на їхню думку, поговорять між собою президенти України та Росії.

      Українці про нормандську зустріч: дивіться відео

       

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Володимир Зеленський Україна – Росія Володимир Путін Еммануель Макрон Ангела Меркель
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