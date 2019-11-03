Міст у Станиці Луганській: зроблено ще один суттєвий крок до його повного відновлення

У Станиці Луганській вже завершили укладати металоконструкції мосту через річку Сіверський Донець. Розташується він поблизу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська".

Як повідомили у Луганській Обласній державній адміністрації, 3 листопада працівники компанії Укртрансміст закінчили укладання конструкцій основної частини мосту.

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Роботи з укладання металоконструкцій мосту у Станиці Луганській завершено

Також робітники провели зварювальні роботи на металевих конструкціях мосту.

Зауважимо, що монтаж другої металоконструкції мосту розпочався 2 листопада. Першу металоконструкцію – діафрагму – змонтували ще 31 жовтня. Раніше спецпредставник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік позитивно оцінив ремонтні роботи, що тривають у селищі.

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Що відомо про міст у Станиці Луганській?У Станиці Луганській діє єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Цей пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець. Після завершення розведення сил і засобів у цьому районі, яке відбулося 30 червня, президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступним кроком буде відновлення мосту, щоправда станеться це після того, як ворожі позиції змістяться.



Розмінування території біля мосту завершили аж 22 серпня. А причина тому – відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків. Крім того, окупанти тривалий час не підпускали до мосту українських робітників і будівельників. Зрештою на початку вересня відповідні роботи все ж розпочалися. Також українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту, однак окупанти відмовилися це робити. Згідно з указом Зеленського, відкрити міст мають 27 листопада. Наразі ж місцеві жителі можуть користуватися тимчасовим деревʼяним мостом, який на контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська" остаточно звели 4 жовтня. Також біля мосту встановили автобусні зупинки.