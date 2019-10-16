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      Сайдік прокоментував ситуацію в Станиці Луганській

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      Сайдік оцінив темпи ремонту мосту в Станиці Луганській
      Сайдік оцінив темпи ремонту мосту в Станиці Луганській / Операція об'єднаних сил

      Спецпредставник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік відвідав Станицю Луганську і позитивно оцінив ремонтні роботи, що тривають у селищі.

      Темпи робіт – вражаючі, про це він розповів у повідомленні, що з’явилось на сайті ОБСЄ після чергової зустрічі ТКГ у Мінську.

      Знайте більше: Росія у Мінську викривила реальність заявами про розведення військ

      Сайдік також нагадав, що початку ремонтних робіт передували три роки перемовин.

      Наприкінці минулого тижня я провів два дні на сході України де, зокрема, ознайомився з ситуацією в Станиці Луганській. Мене особливо вразили темпи робіт по ремонту моста через річку Сіверський Донець,
      – зазначив він. 

      Зазначимо, під час цієї зустрічі Тристороння контактна група  не змогла узгодити новий графік розведення сил на визначених ділянках. Однак від цього плану наразі ніхто не відмовляється.

      Коментуючи цю ситуацію, Сайдік тдодав, що "на жаль, не може позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню". Він наголосив, що кількість порушень різко зросла.

      Що відомо про ремонтні роботи у Станиці Луганській?

      • Це єдиний на Луганщині пункт перетину (причому пішохідний) через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська".
      • Міст через Сіверський Донець підірвали ще у 2015 році.
      • Відновлення мосту довго не могли почати через те, що окупанти не пускали українських будівельників та відмовлялися надати їм гарантії безпеки.
      • 30 червня завершився процес розведення військ у Станиці Луганській.
      • У серпні виникли труднощі. Ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не моли розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
      • Вже згодом українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській, однак окупанти робити це відмовились.
      • На початку вересня Володимир Зеленський повідомив про початок будівництва мосту в Станиці Луганській. Раніше стверджував, що у листопаді планують відкрити повноцінний міст

      До речі, за перебігом відновлювальних робіт можна стежити в режимі онлайн. Посилання на цілодобову трансляцію розміщено на сайті президента.

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      Теги: Новини України ОБСЄ Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини політики
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