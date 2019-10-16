Сайдик прокомментировал ситуацию в Станице Луганской

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик посетил Станицу Луганскую и положительно оценил ремонтные работы, которые продолжаются в поселке.

Темпы работ – впечатляющие, об этом он рассказал в сообщении, которое появилось на сайте ОБСЕ после очередной встречи ТКГ в Минске.

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Сайдик также напомнил, что началу ремонтных работ предшествовали три года переговоров.

В конце прошлой недели я провел два дня на востоке Украины, где, в частности, ознакомился с ситуацией в Станице Луганской. Меня особенно поразили темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец,

– отметил он.

Отметим, во время этой встречи Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках. Однако от этого плана пока никто не отказывается.

Комментируя эту ситуацию, Сайдик добавил, что "к сожалению, не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня". Он отметил, что количество нарушений резко возросло.

Что известно о ремонтных работах в Станице Луганской?

Это единственный на Луганщине пункт пропуска (причем пешеходный) через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская".

Мост через Северский Донец взорвали еще в 2015 году.

Восстановление моста долго не могли начать из-за того, что оккупанты не пускали украинских строителей и отказывались предоставить им гарантии безопасности.

30 июня завершился процесс разведения войск в Станице Луганской.

В августе возникли трудности. Ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могли начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.

Уже впоследствии украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения возле моста в Станице Луганской, однако оккупанты делать это отказались.

В начале сентября Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской. Ранее утверждал, что в ноябре планируют открыть полноценный мост.

Кстати, за ходом восстановительных работ можно следить в режиме онлайн. Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.