Россия в Минске искривила реальность заявлениями о разведении войск

Российская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске выступила с очередным "сенсационным" заявлением. Оказывается, боевики сорвали режим тишины и уже вторую неделю подряд обстреливают районы разведения сил из-за "политической позиции украинской власти".

Представитель России в Минске Борис Грызлов заявил, что разведение сил и средств в очередной раз сорвалось именно из-за официального Киева, сообщает "ТАСС".

К слову: В Минске не смогли договориться о разведении войск и обмене

Во время прошлой встречи контактная группа согласовала график разведения сил вблизи Петровского и Золотого. Процесс должен был начаться 7 октября, но украинская сторона отказалась проводить разведение сил,

– цинично заявил Грызлов.

Следовательно, по его словам, пророссийские боевики на Донбассе "были вынуждены остаться на прежних позициях". Ну конечно, не убегать же им после собственного обстрела. Поэтому россиянин заявил, что "именно позиция украинской власти тормозит реализацию минских соглашений".

"Мы вновь убеждаемся, что главная причина торможения – это позиция Украины. Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки. На том участке, где Киев выполнил свои обязательства, на участке в Станице Луганской, ситуация стала более безопасной", – подчеркнул представитель России в Минске.

Почему на самом деле сорвалось разведение войск?

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Однако, 7 октября разведение войск так и не началось, потому что боевики нарушили договоренности.



План разведения войск на Донбассе / карта 24 канала