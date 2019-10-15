В Минске не договорились о разведении войск и обмене, – СМИ

Трехсторонняя контактная группа во время очередной встречи в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках.

График обсуждался, но стороны не пришли к согласию, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик, пишет "Интерфакс-Украина".

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Развести силы в районе Золотого и Петровского планировали еще 7 октября. Однако этого не произошло из-за обстрелов со стороны боевиков.

К сожалению, сторонам не удалось выполнить разведение сил в Петровском и Золотом, которое мы определили на прошлой встрече контактной группы. Однако стороны подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. Я надеюсь, что они сделают это в будущем,

– сказал он.

Сайдик также добавил, что "к сожалению, не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня". Он отметил, что количество нарушений резко возросло.

Кроме того, стороны не смогли договориться по вопросу обмена пленными, пишет "Интерфакс Украина" со ссылкой на свой источник.

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

Разведение войск: главное

Заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк заявил, что разведение Украина пока отложила. Причина – нарушения со стороны боевиков.

О срыве договоренностей говорил также глава МИД Украины Вадим Пристайко. Процесс может возобновиться, если боевики 7 дней будут придерживаться режима прекращения огня.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны были бы отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков. Наблюдатели уверяют, что пророссийские боевики якобы сигнализировали о том, что готовы к разведению, запуская сигнальные ракеты.

Однако боевики продолжают обстрелы украинских позиций, в том числе – определенных участков.

Процесс разведения войск должен происходить последовательно – в два этапа:

отвод личного состава с обеих сторон,

демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.



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