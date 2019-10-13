Боевики сигнализируют о готовности к разведению войск на Донбассе, – наблюдатели

Пророссийские боевики демонстрируют готовность к восстановлению разведения сил и средств в районах Петровского и Золотого. Однако процесс еще не начался, а количество обстрелов со стороны оккупантов увеличилось.

Наблюдатели зафиксировали сигнальные ракеты со стороны пророссийских боевиков, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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Эти ракеты якобы обозначают готовность незаконных вооруженных формирований к восстановлению разведения сил и средств.

11 октября в 12:00 наблюдатели видели, что на блокпосту вооруженных формирований на южной окраине участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, которая означала готовность восстановить разведение,

- сообщили в СММ.

Аналогичные действия боевиков наблюдатели зафиксировали 11 октября на участке разведения в районе Петровского. В то же время миссия подчеркнула, что в Донецкой области увеличилось количество обстрелов и взрывов (около 150) по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Что известно о разведении войск на Донбассе?

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные уйдут на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Почему разведения войск еще не началось?

Разведение войск так и не началось 7 октября, потому что боевики нарушили и продолжают нарушать договоренности. Это станет возможным только при условии, что пророссийские боевики прекратят огонь в районах, где должен состояться отвод. Режима тишины они должны соблюдать в течение не менее 7 суток.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала