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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      Бойовики сигналізують про готовність до розведення військ на Донбасі, – спостерігачі

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      Проросійські бойовики сигналізують про готовність до розведення військ на Донбасі
      Проросійські бойовики сигналізують про готовність до розведення військ на Донбасі / Getty Images

      Проросійські бойовики демонструють готовність до відновлення розведення сил і засобів в районах Петрівського та Золотого. Однак процес ще не почався, а кількість обстрілів з боку окупантів збільшилась.

      Спостерігачі зафіксували сигнальні ракети з боку проросійських бойовиків, про це мовиться у звіті СММ ОБСЄ.

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      Ці ракети нібито позначають готовність незаконних збройних формувань до відновлення розведення сил і засобів.

      11 жовтня о 12:00 спостерігачі бачили, що на блокпості збройних формувань на південній околиці ділянки розведення в районі Золотого члени збройних формувань запустили білу сигнальну ракету, яка означала готовність відновити розведення,
      – повідомили в СММ.

      Аналогічні дії бойовиків спостерігачі зафіксували 11 жовтня на ділянці розведення в районі Петровського. Водночас місія підкреслила, що у Донецькій області збільшилася кількість обстрілів і вибухів (близько 150) у порівнянні з попереднім звітним періодом.

      Що відомо про розведення військ на Донбасі?

      • 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

      Чому розведення військ ще не почалося?

      Розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня, бо бойовики порушили і продовжують порушувати домовленості. Це стане можливим лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення. Режиму тиші вони повинні дотримуватися упродовж щонайменше 7 діб.

      карта окупованого Донбасу окуповані території карта ОРДЛО
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Розведення військ ОБСЄ Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
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