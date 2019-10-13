Бойовики сигналізують про готовність до розведення військ на Донбасі, – спостерігачі

Проросійські бойовики демонструють готовність до відновлення розведення сил і засобів в районах Петрівського та Золотого. Однак процес ще не почався, а кількість обстрілів з боку окупантів збільшилась.

Спостерігачі зафіксували сигнальні ракети з боку проросійських бойовиків, про це мовиться у звіті СММ ОБСЄ.

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Ці ракети нібито позначають готовність незаконних збройних формувань до відновлення розведення сил і засобів.

11 жовтня о 12:00 спостерігачі бачили, що на блокпості збройних формувань на південній околиці ділянки розведення в районі Золотого члени збройних формувань запустили білу сигнальну ракету, яка означала готовність відновити розведення,

– повідомили в СММ.

Аналогічні дії бойовиків спостерігачі зафіксували 11 жовтня на ділянці розведення в районі Петровського. Водночас місія підкреслила, що у Донецькій області збільшилася кількість обстрілів і вибухів (близько 150) у порівнянні з попереднім звітним періодом.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

на Луганщині. Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Чому розведення військ ще не почалося?

Розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня , бо бойовики порушили і продовжують порушувати домовленості. Це стане можливим лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення. Режиму тиші вони повинні дотримуватися упродовж щонайменше 7 діб.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу