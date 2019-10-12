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      Шуфрич назвав ветеранів війни на Донбасі "гастролерами" і ледь не нарвався на кулаки

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      Нестор Шуфрич назвав ветеранів війни на Донбасі "гастролерами"
      Нестор Шуфрич назвав ветеранів війни на Донбасі "гастролерами" / newsone.ua

      Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич у телеефірі назвав "гастролерами" добровольців та ветеранів війни на Донбасі, які прибули в Золоте з наміром не допустити розведення військ.

      Через слова Шуфрича між ним та екснардепом від "Свободи" Юрієм Михальчишиним спалахнула словесна перепалка, яка ледь на закінчилась бійкою у прямому ефірі телеканалу ZIK, підконтрольному кумові російського президента, нардепові Вікторові Медведчуку.

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      Я зв’язався з людьми, які спілкувалися з нашими спецпризначенцями на блокпосту. Ви знаєте, що їх обурило? Вони 5 років стоять на лінії розмежування. 5 років. Вони не повернулися додому. Втратили своїх друзів. І коли вони побачили, що приїхали гастролери…,
      – заявив Шуфрич.

      "Які гастролери? Це офіцери Нацгвардії, які були під Іловайськом та Мар’їнкою. Несторе, зараз получиш! Я кажу тобі. Це офіцери Нацгвардії з орденами за мужність. Які гастролери? Я прошу, щоб про питання війни і миру говорили ті, хто воював, а не ті, хто розказує про гастролерів", – заявив Михальчишин.

      У відповідь на це Шуфрич запевнив, щоб був на війні довше, ніж Михальчишин.

      "Я, до речі, там був точно більше, ніж ти!" – заявив Шуфрич.

      "Та ладно! Скільки ти там був?" – запитав Михальчишин.

      "14 разів я там був", – запевнив Шуфрич.

      Перепалка завершилася тим, що Михальчишин попросив не називати "гастролерами" учасників бойових дій. А Шуфрич зазначив, що апелював до тих людей, які зупинили "бидладзя" на Золотому.

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      Дивіться відео словесної перепалки між Шуфричем та Михальчишином:

      Що відомо про ветеранів, які прибули в Золоте? Ветерани бойових дій на Донбасі кілька днів тому прибули на лінію зіткнення у Золотому. Вони заявили, що залишаться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

      9 жовтня на блокпосту у Кремінній на Луганщині між поліцією, добровольцями і ветеранами війни спалахнула невелика сутичка. Під час інциденту був поранений 2 поліцейський. Річ у тім, що правоохоронці зупинили для перевірки колону автомобілів, що їхала у Золоте. Проте учасники колони відмовились виконувати вимоги правоохоронців. Після цього і виникла словесна суперечка, яка переросла у штурханину. Тож один зі спецпризначенців здійснив попереджувальний вистріл у повітря. В ході інциденту правоохоронці затримали 2 осіб. Згодом колону автомобілів пропустили через блокпост у Золоте.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Скандал Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Нестор Шуфрич Опозиційна платформа – За життя Юрій Михальчишин Розведення військ
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