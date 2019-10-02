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      Шуфрич прийшов у Раду із заклеєним чорною стрічкою ротом: фото

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      Нестор Шуфрич
      Нестор Шуфрич / пресслужба ОПЗЖ

      Таким чином нардеп, вочевидь, намагається показати власний протест щодо дій Нацради стосовно телеканалу "112 Україна". На вигляд нардепа бурхливими жартами вже відреагували у соцмережах.

      Минулого тижня Нацрада скасувала цифрову ліцензію телеканалу "112 Україна". Таким чином, мовлення цього каналу припинять у низці регіонів. Щоправда, заборона не стосується трансляції телеканалу в Інтернеті, а також на кабельному або супутниковому сигналі.

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      Через це фракція "Опозиційної платформи – За життя" розвісили на трибуні парламенту плакат із написом "Я проти цензури". Відповідні фото розмістив на своїй фейсбук-сторінці Ян Доброносов.

      рада
      Як діти в школі: поки одні нардепи повісили плакат, інші вирішили його прикрасити

      Річ у тім, що главу цієї політсили Віктора Медведчука пов’язують із діяльність "112 каналу", а також таких каналів, як NewsOne і ZIK.

      Поки одні клеїли плакат, Нестор Шуфрич заклеїв собі рота в знак протесту. Втім, у мережі висміяли такий вигляд одіозного нардепа. Там пишуть: "йому це пасує, хай не знімає", "Шуфрич з елементами садо-мазо", "він на дієті", "коли забув стоп-слово" тощо.

      Шуфрич
      Шуфрич, який протестує/ фото Ян Доброносов
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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Курйозні новини Опозиційна платформа – За життя Нестор Шуфрич 112 канал Мережа
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