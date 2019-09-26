"112 Україна" не продовжили ліцензію: що буде з мовленням телеканалу

Тепер цифрове мовлення каналу буде припинене у низці регіонів. Щоправда, заборона не стосується трансляції телеканалу в Інтернеті, а також на кабельному або супутниковому сигналі.

Нацрада з питань телебачення радіомовлення не продовжила ліцензію на мовлення скандально відомому каналу "112 Україна". Таке рішення прийняли 26 вересня. Слід зауважити, що йдеться не про позбавлення ліцензії каналу "112 Україна": він має супутникову ліцензію та продовжить мовити, а про регіональні компанії, які зобов’язані були мовити як регіональні канали, а не ретранслювати загальнонаціональний канал.

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Про те, що буде тепер з мовленням "112 Україна" представник Нацради з питань теле- і радіомовлення розповів в коментарі "РБК-Україна".

В цифрі не буде мовлення тільки тих регіональних компаній, ліцензії яких сьогодні розглядали. Національна рада надсилає лист провайдеру. Як тільки він його отримає, він його і вимикає. Відключає сигнал провайдер. Це не через пів року, це – найближчим часом,

– пояснили у Нацраді.

Увага! Йдеться про ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ.

Чому "112 Україна" судиться з Нацрадою?19 грудня 2018 року Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Нацраді забороняти відмовляти 5 компаніям групи "112 Україна" у продовженні їхніх цифрових ліцензій. Йдеться про ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ".



Тоді компанії групи "112 Україна" у позові наполягали, щоб суд визнав протиправною бездіяльність Нацради, що у встановлений законом строк не розглянула заяви компаній щодо продовження їх ліцензій. Нацрада подала апеляцію, в якій просила суд скасувати ухвалу на забезпечення позову.



Тож Нацрада понад рік не розглядала питання щодо продовження строку дії цифрових ліцензій компаній з групи "112 Україна", тому що діяла заборона суду. 16 вересня суд скасував ухвалу, яка забороняла розгляд цього питання.

Ці компанії поширювали мовлення у Києві, Чернігові, Вінниці, Кривому Розі, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Херсоні, Сумах, Львові, Ужгороді, Мукачеві, Луцьк, Черкасах, Хмельницькому, Івано-Франківску та прилеглих регіонах.

Окрім того, цифрове мовлення "112 Україна" зупинять у містах, розташованих у Луганській і Донецькій областях. Зокрема, йдеться про Маріуполь, Костянтинівку та Краматорськ.

Водночас, у цих регіонах телеканал можна дивитися на супутниковому і кабельному сигналах, а також – в мережі.

Що відомо про телеканал "112 Україна"?Його контролює глава партії "Опозиційна платформа – За життя" та кум російського президента Віктор Медведчук. Телеканал частенько потрапляє у різноманітні скандали через інформаційну політику, яку веде.



З останнього – на 112-ому у липні збиралися демонструвати фільм режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". У ньому війну з Росією автор називає "громадянською війною", а Медведчука – "лідером опозиції". Росія у цьому фільмі – не країна-агресор. Загалом режисер відверто підтримує російську версію трактування подій в Україні 2014 року.



Через це під будівлею Служби безпеки України в Києві протестували десятки активістів. Вони вимагали від правоохоронців негайної реакції щодо дій телеканалу "112 Україна". Перед тим уночі двоє невідомих обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу. Врешті від ідеї показувати стрічку телеканал відмовився.





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