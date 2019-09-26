"112 Украина" не продлили лицензию: что будет с вещанием телеканала

Теперь цифровое вещание канала будет прекращено в ряде регионов. Правда, запрет не касается трансляции телеканала в интернете, а также на кабельном или спутниковом сигнале.

Нацсовет по вопросам телевидения радиовещания не продлил лицензию на вещание скандально известному каналу "112 Украина". Такое решение приняли 26 сентября. Следует заметить, что речь идет не о лишении лицензии канала "112 Украина": он имеет спутниковую лицензию и продолжит вещать, а о региональных компаниях, которые обязаны были вести вещание как региональные каналы, а не ретранслировать общенациональный канал.

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О том, что будет теперь с вещанием "112 Украина" представитель Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания рассказал в комментарии "РБК-Украина".

В цифре не будет вещание только тех региональных компаний, лицензии которых сегодня рассматривали. Национальный совет присылает письмо провайдеру. Как только он его получит, он его и отключает. Отключает сигнал провайдер. Это не через полгода, это в ближайшее время,

– пояснили в Нацсовете.

Внимание! Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ. По состоянию на 13:00 Нацсовет отказал в продлении цифровой лицензии первой компании – ООО "Новый формат ТВ".

Почему "112 Украина" судится с Нацсоветом?19 декабря 2018 года Шестой апелляционный административный суд отказал Нацсовету в решении не продлевать 5 компаниям группы "112 Украина" их цифровых лицензий. Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ".



Тогда компании группы "112 Украина" в иске настаивали, чтобы суд признал противоправной бездеятельность Нацсовета, что в установленный законом срок не рассмотрел заявления компаний о продлении их лицензий. Нацсовет подал апелляцию, в которой просил суд отменить постановление на обеспечение иска.



Поэтому Нацсовет более год не рассматривал вопрос о продлении срока действия цифровых лицензий компаний из группы "112 Украина", потому что действовал запрет суда. 16 сентября суд отменил постановление, запрещавшее рассмотрение этого вопроса.

Эти компании распространяли вещание в Киеве, Чернигове, Виннице, Кривом Роге, Харькове, Днепре, Полтаве, Херсоне, Сумах, Львове, Ужгороде, Мукачево, Луцке, Черкассах, Хмельницком, Ивано-Франковске и близлежащих регионах.

Кроме того, цифровое вещание "112 Украина" остановят в городах, расположенных в Луганской и Донецкой областях. В частности, речь идет о Мариуполе, Константиновке и Краматорске.

Вместе с тем, в этих регионах телеканал можно смотреть на спутниковом и кабельном сигналах, а также – в сети.

Что известно о телеканале "112 Украина"?Его контролирует глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук. Телеканал частенько попадает в различные скандалы из-за информационной политики, которую ведет.



Из последнего – на 112-м в июле собирались демонстрировать фильм режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины". В нем войну с Россией автор называет "гражданской войной", а Медведчука – "лидером оппозиции". Россия в этом фильме – не страна-агрессор. В общем, режиссер откровенно поддерживает российскую версию трактовки событий в Украине 2014 года.



Из-за этого под зданием Службы безопасности Украины в Киеве протестовали десятки активистов. Они требовали от правоохранителей немедленной реакции на действия телеканала "112 Украина". Перед тем ночью двое неизвестных обстреляли из гранатомета здание телеканала. В итоге от идеи показывать фильм телеканал отказался.





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