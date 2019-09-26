Нацсовет не продлил лицензию "112 Украина" на цифровое вещание

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продлевать лицензию телеканалу "112 Украина" на цифровое вещание.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Нацсовета, на котором рассматривают дело 5 региональных компаний, которые ретранслировали эфир "112 Украина". В Нацсовете утверждают, что они выиграли конкурсы во многих областях, оставив зрителей без региональной журналистики.

Читайте также: СНБО не будет вводить санкции против телеканалов NewsOne и 112

Речь идет об ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Партнер ТВ". По состоянию на 13:00 Нацсовет отказал в продлении цифровой лицензии первой компании – ООО "Новый формат ТВ".

Важно! Речь идет не о лишении лицензии канала "112 Украина": он имеет спутниковую лицензию и продолжит вещать, а о региональных компаниях, которые обязаны были вещать как региональные каналы, а не ретранслировать общенациональный канал.

Член Нацсовета Сергей Костинский, зачитывая проект решения, заявил, что канал "112 Украина" систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. Нацсовет отказал в лицензии "112 каналу" из-за того, что телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

Юрист Василий Сметана на брифинге после заседания Нацсовета пояснил, что 5 цифровых вещателей, которые вещают под логотипом "112 Украина", покрывают всю Украину.

Это означает, что цифровое вещание "112 Украина", все люди, которые принимают на антенну "112 Украина", они не смогут смотреть в ближайшее время, возможно уже завтра,

– сказал юрист.

Телеканал "112 Украина" не соглашается с решением Нацсовета и планирует подавать иск в суд.

Заметим, что неофициальным владельцем "112 канала" является пророссийский олигарх и кум Путина Виктор Медведчук. 14 июня 2019-го года телеканал вошел в состав новосозданного медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne".

Почему "112 Украина" судится с Нацсоветом? 19 декабря 2018 года Шестой апелляционный административный суд отказал Нацсовету запрещать отказывать 5 компаниям группы "112 Украина" в продлении их цифровых лицензий. Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ".



Тогда компании группы "112 Украина" в иске настаивали, чтобы суд признал противоправной бездеятельность Нацсовета, который в установленный законом срок не рассмотрел заявления компаний о продлении их лицензий. Нацсовет подал апелляцию, в которой просил суд отменить постановление на обеспечение иска.



Поэтому Нацсовет больше года не рассматривал вопрос о продлении срока действия цифровых лицензий компаний из группы "112 Украина", потому что действовал запрет суда. 16 сентября суд отменил постановление, запрещавшее рассмотрение этого вопроса.