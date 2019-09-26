У Зеленського відреагували на позбавлення ліцензії "112 каналу" на цифрове мовлення

Офіс Президента України стежить за ситуацією щодо телеканалу "112 Україна". У Зеленського вважають, що свобода слова є невід’ємною частиною демократичної держави, але усі мовники мають дотримуватися законодавства та умов ліцензії.

В ОПУ нагадали, що незабаром буде оновлено склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Важливо: Нацрада не продовжила ліцензію "112 Україна" на цифрове мовлення

Сподіваємося, що це допоможе унормувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії,

– йдеться в повідомленні.

Нацрада відмовила в продовженні цифрової ліцензії першій компанії – ТОВ "Новий формат ТВ". На черзі ще ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Партнер ТВ. Усі вони – регіональні компанії, які ретранслювати загальнонаціональний канал "112 Україна".

Канал "112 Україна" систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень. Нацрада відмовила у ліцензії "112 каналу" через те, що телеканал не усунув порушення з 2014 року. Раніше Нацрада не розглядала це питання через рішення суду.

Зауважимо, що телеканал "112 Україна" не погоджується з рішенням Нацради і планує подавати позов у суд.

Зверніть увагу! Неофіційним власником "112 каналу" є проросійський олігарх та кум Путіна Віктор Медведчук. 14 червня 2019-го року телеканал увійшов до складу новоствореного медіахолдингу "Новини", куди також входять телеканали "ZIK" і "NewsOne".

Чому "112 Україна" судиться з Нацрадою?19 грудня 2018 року Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Нацраді забороняти відмовляти 5 компаніям групи "112 Україна" у продовженні їхніх цифрових ліцензій. Йдеться про ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ".



Тоді компанії групи "112 Україна" у позові наполягали, щоб суд визнав протиправною бездіяльність Нацради, що у встановлений законом строк не розглянула заяви компаній щодо продовження їх ліцензій. Нацрада подала апеляцію, в якій просила суд скасувати ухвалу на забезпечення позову.



Тож Нацрада понад рік не розглядала питання щодо продовження строку дії цифрових ліцензій компаній з групи «112 Україна», тому що діяла заборона суду. 16 вересня суд скасував ухвалу, яка забороняла розгляд цього питання.