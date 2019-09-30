Путін – тупе пискляве чмо: невідомий образив лідера РФ, його шукали цілий день

У російському Петербурзі невідомий написав образливе повідомлення про президента РФ Володимира Путіна на паркані музею. Правоохоронці активно розшукували чоловіка упродовж цілого дня.

Інцидент трапився 29 вересня, повідомляє "Фонтанка". Російські ЗМІ пишуть, що "на паркані Російського музею невідомий розвів демагогію про першу особу держави".

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Надпис "Путін – тупе пискляве чмо" з'явився під кованою огорожею музею приблизно о 16:00.

Надпис про Путіна у Росії/ Фото "Фонтанка"

Очевидці зателефонували у поліцію, тож на площу Мистецтв направили наряди правоохоронців. Вони "засвідчили образливе повідомлення на адресу Путіна, а також до Федеральної служби безпеки".

Незабаром за допомогою камер відеоспостереження чоловіка таки розшукали.



Чоловік, який написав образливий надпис/ Фото: "Фонтанка"

Ним виявився 42-річний Ігор Соколов. Він не дає свідчень і відмовляється відповідати, з якою метою написав образу. Відносно Соколова порушили кримінальну справу за статтею "Вандалізм".

Як Путіна ображають у Росії?У березні Держдума РФ прийняла резонансний законопроєкт про блокування в інтернеті матеріалів, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії.



На початку квітня російська генпрокуратура вперше використовувала закон про неповагу до влади, щоб видалити з новинних сайтів матеріали з картинкою "Путін пі**р". У квітні в Росії жителя Новгородської області Юрія Картижева оштрафували на 30 тисяч рублів за новим законом про неповагу до влади за два пости "ВКонтакте", в яких він нібито написав "Путін – казковий дов****".



Окрім того, Путіну неодноразово встановлювали надгробок і в Росіх і в Україні. Так, у Санкт-Петербурзі знову встановили надгробок президенту Володимиру Путіну та залишили на так званій надгробній плиті напис "Політичний труп в Російській Федерації".